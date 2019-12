Núñez: “Queda mucho que remontar, pero hay tiempo”

Tanto Sergio Sánchez como Núñez siguen de cerca la actualidad del Recreativo. El escultor confiesa que, para él, “el equipo es mejor que el del año pasado. No está al nivel que creo que tiene, pero me quedo con los partidos en los que ha estado bien, aún sin ganar, como en Sanlúcar o en Cartagena. Luego hay otros partidos como el de Marbella que son el típico partido tonto que tenemos todas las temporadas. Soy optimista”.

Núñez, por su parte, también opina en un camino similar. El exjugador albiazul afirma que “a mí me gusta el equipo y me gustaba como jugaba hasta que han perdido la confianza, que es lo que ha pasado en estos partidos. Siempre nos hemos ido diciendo que el equipo merecía más, nunca hemos tenido un partido en el que no hayamos tenido más de lo merecido durante estos últimos diez partidos. Romper la racha ha sido muy importante porque luego se hacen eternas y no se sabe cuando se van a acabar. Ya se estaba cuestionando al entrenador y eso genera inestabilidad, me consta que el vestuario está con él, pero eso se habla y genera algo de ansiedad en los jugadores. Haber hecho un partido bueno, con una victoria contundente te hace salir del pozo en el que estábamos metidos. Todavía queda mucho por remontar, pero también quedan muchos puntos por delante”.

Núñez, que continúa haciendo vida entre Huelva y Madrid, está volcando con el III torneo de golf solidario de la Asociación de Futbolistas Solidarios: “Este año la recaudación irá íntegramente para FibrOnuba, que es una asociación de personas con fibromialgia, que es una enfermedad que no tiene mucha visibilidad. También colaboraremos con la caravana de la vida para donar médula”. La cita tendrá lugar el próximo sábado 28 de diciembre y seguirá un desarrollo al de ediciones anteriores. “Se puede colaborar jugando o yendo a la comida, sorteo, rifa... y también en la fila 0”, explica.

Por último, Núñez habló sobre su futuro para decir que “cuando termine de jugar quería hacer cosas que no podía hacer como futbolista. Me apetecía separarme un poco, pero no de una manera eterna. Estoy disfrutando de las cosas que ofrece la vida fuera del fútbol. No sé qué pasará en el futuro, pero sí que me gustaría estar cuando llegue el momento”.