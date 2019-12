Monteagudo: "Me voy contento solo a medias"

El técnico del Recreativo, Alberto Monteagudo, ha pasado por la sala de prensa del Nuevo Mirador tras el encuentro que el Algeciras y el Decano han empatado en territorio campogibraltareño. El míster albiazul ha analizado el choque diciendo que "en la segunda parte hemos estado bien, pero en la primera nos han hecho daño. Hemos empezado bien, pero ellos han tenido dos contras en las que Nauzet ha estado muy bien. En la segunda parte hemos estado mucho mejor y creo que nos podríamos haber llevado algo más. Me voy contento solo a medias". "Ha sido un partido bonito. Sabíamos que podíamos sufrir si teníamos pérdidas, pero también que el Algeciras podría pasarlo mal si éramos capaces de enlazar por dentro. Ha sido un partido que teníamos controlado porque he visto mucho al Algeciras. Hemos controlado bastante, pero no del todo. Si hubiésemos contenido algo más en la primera parte estaría más satisfecho, no con el resultado, pero sí con el desarrollo del partido", ha añadido.

El de Valdeganga ha hablado de la importancia de seguir sumando: "Nosotros hemos estado nueve jornadas sin ganar y tenemos que ganar partidos para estar arriba. Un punto fuera de casa, si le ganamos al Córdoba es bueno, si no es malo. Ahora tenemos que sumar de tres en tres para engancharnos a la zona alta porque con empates no llegamos. En la primera parte ellos han tenido contras propiciadas por errores nuestros con el balón, pero en la segunda sí que hemos tenido más el balón y hemos tenido más llegadas".

Cuestionado por los tres encuentros que lleva sumando el Decano ha dicho que "y la Copa. Si mantenemos esos números estaremos arriba, pero es difícil. No podemos permitirnos que nos tiren cuatro centros, como en el primer tiempo. Nuestro portero ha estado soberbio en la primera parte, ya en la segunda lo hemos controlado".

También ha comentado el técnico su cambios para aceptar que al equipo le ha faltado algo de velocidad en los últimos metros porque "Isi Ros no estaba. He metido a Quiles en los últimos 25 minutos, pero ha empezado bien y luego no ha estado muy acertado. He metido también a Chuli porque sabía que íbamos a tener contras, pero no hemos estado finos. Hay que valorar la portería a cero y el punto. En cualquier campo es difícil ganar, y aquí también".

Sobre el calendario que le espera al Recre tras las vacaciones, con tres encuentros seguidos en casa ante Córdoba, Fuenlabrada en Copa y San Fernando ha dicho que "ahí vamos a ver el baremo. Veremos si podemos apretar a la gente de arriba o si vamos a estar en zona media, con lo que no ilusionamos a nadie. Ahora viene el Córdoba, que está hecho para ser primero, luego la Copa con el Fuenlabrada que hay ganas por todo lo que sabemos y después con el San Fernando, que viene un poco a menos".

A pesar del punto, el Recre cierra la jornada a diez puntos del play off de ascenso, por lo que Monteagudo entiende que "es mejor no mirar los números porque estamos muy lejos. Hay que ir partido a partido e ir recortando. Por números hay que ganarlo todo, pero tenemos que afrontar los partidos intentando ganar los máximos posibles. Todo el mundo falla en esta liga".

Sobre las posibilidades del Decano en el mercado invernal ha comentado que "tengo que hablar con Zamora y ver cómo está la situación. Algo nos podría venir bien. Hemos tenido mucho tiempo lesionados, como Irizo o Alfonso y eso nos ha restado chispa".