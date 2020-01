Alfonso: "Quiero tener regularidad para poder llegar a mi nivel"

El extremo del Recreativo Alfonso Fernández ha atendido a los medios al término del entreno de esta mañana. El ex del El Ejido ha señalado que "he vuelto bien, sin molestias y con ganas de ayudar al equipo en lo que pueda. Ahora mi deseo es intentar tener una regularidad para llegar a mi nivel. Estoy cogiendo sensaciones para volver a lo que soy". Cuestionado por una posible salida en el mercado invernal dada su poca participación en la primera mitad de temporada ha confesado que "estoy tranquilo, no me han dicho nada y solo pienso en sumar la victoria el sábado".

Sobre la posibilidad de darle continuidad a la trayectoria ascendente del equipo en los últimos encuentros ha comentado que "en ello estamos trabajando, en seguir la buena dinámica que estábamos llevando y conseguir los tres puntos en el primer partido del año en el Nuevo Colombino". Para el granadino es fundamental comenzar con buen pie el 2020: "Hay que empezar por este partido y si lo hacemos bien nos llevará al siguiente. Tenemos que hacernos fuertes en los tres partidos que tenemos ahora en casa".

El volante albiazul sigue siendo ambicioso: "El equipo está trabajando bien, mentalizado en conseguir los tres puntos y creo que tenemos mimbres para conseguirlo, más en nuestra casa, donde tenemos que hacernos fuertes si queremos estar arriba en la segunda vuelta". Del Córdoba ha indicado que "es un buen equipo, el míster nos ha hablado de ellos. Están arriba y tenemos que sumar la victoria para intentar cogerlos lo antes posible", aunque él no mira más allá del partido a partido, "luego la tabla nos pondrá donde tengamos que estar.