Gabriel Cruz pide tranquilidad

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, mantiene un mensaje de calma. El regidor onubense ha hablado de las reuniones que ha mantenido recientemente con representantes de la Federación de Peñas y también con el entrenador y los capitanes de la primera plantilla del Recreativo. “Les he transmitido la tranquilidad y el compromiso del Ayuntamiento de Huelva para solventar la situación. Aquí tenemos dos estadios. Tenemos una parte que es el día a día donde está el consejo de administración y una persona jurídica encargada de la gestión, y luego tenemos el objetivo a conseguir, que comenzó el día que iniciamos con la expropiación de las acciones de Gildoy para garantizar la persistencia del Recre, y eso no está en cuestión ni hay debate”, señala.

El regidor admite que en el club “tenemos situaciones puntuales que son muy complicadas y si echamos la vista atrás se verá todo lo que se ha avanzado, pero tenemos que terminar todo este proceso, este camino y queremos hacerlo cuanto antes. Esta temporada, cuando hagamos el cómputo final, tiene que ser una temporada que la vivamos de otra manera. No estoy dispuesto a que lleguemos al final de temporada con impagos de jugadores, con impagos a todo el mundo, con problemas por la suspensión de los derechos federativos... En absoluto. Hemos hablado con ellos y conociendo la situación que están viviendo y estoy seguro de que en las próximas semanas iremos viendo los pasos que se están dando para alcanzar el objetivo, que es el objetivo de todo el recreativismo. Es decir, de Huelva, de la ciudad y de la provincia”, destaca.

"Les he transmitido la tranquilidad y el compromiso del Ayuntamiento de Huelva para solventar la situación"

Cruz negó que se haya reunido recientemente con directivos de Krypteia Capital, rechazada en los dos procesos de venta pública de las acciones del club. “Quien diga que tiene reuniones conmigo, que lo digan ellos. Una cosa es lo que se dice y otra la realidad. Yo no me he reunido con Krypteia. Hace muchos meses que no me reúno con ellos. Creo que confundimos las apreciaciones. No se trata de acercamientos. El Recre tiene una realidad económica y financiera y unas necesidades para normalizarla. Y hay una estructura de la deuda perfectamente definida. Ya hemos sacado el club a la venta en tres concursos y quien venga tiene que atender los pagos para mantener el cumplimiento con Hacienda, con la Seguridad Social, pagar a los jugadores, los empleados, la Federación Andaluza de Fútbol, los antiguos empleados... Mantener el funcionamiento del club. Y luego hay una deuda que ya hemos definido perfectamente las condiciones que es el pago por terceros que hizo el Ayuntamiento de Huelva, más las derivaciones que vienen de la Seguridad Social que se incluye en esa bolsa que a diez años, salvo ascenso del Recreativo a otra categoría, también tienen que atender. Eso no es susceptible de acercamiento. Intentamos garantizar que quien venga no lo haga para seguir metiendo en problemas al Recre sino porque de verdad quiere hacer una apuesta por el proyecto y en unas condiciones de devolución de las cantidades puestas hasta la fecha por el Ayuntamiento absolutamente viables, vinculadas fundamentalmente al cambio de categoría que permite la generación de otros recursos”.

Cruz añade que “los concursos y procedimientos negociados son abiertos. El procedimiento negociado no es que tú decides con quién te sientas, llegas a un acuerdo y firmas un contrato. No, un procedimiento negociado lo que quiere decir es que en la tramitación hay una fase que permite a los licitadores corregir su propuesta en función del resto. Aunque el Ayuntamiento invite a una, dos o cinco empresas que hayan mostrado su interés por participar. Las condiciones que tiene un pliego las tienes que colgar en la plataforma de contratación y entonces invitado o no invitado, cualquier persona física o jurídica puede concurrir y hacer su oferta”. Aquí no se trata de acercamiento de posturas, se trata de que en los procesos de venta, cuando se haga la oferta, se haga sin poner en cuestión el pliego de condiciones ni el de prescripciones técnicas, porque entonces no se puede admitir, hay que rechazarlo porque la ley impone la aceptación expresa y sin reservas del pliego de prescripciones técnicas. Por lo tanto hay que cumplirlo y hacer una oferta en los términos que marca el pliego”.

"El Recreativo de Huelva no está huérfano: tiene el sustento del Ayuntamiento y de la ciudad para garantizar que no va a desaparecer"

“Es lo que hemos hecho y los resultados hasta la fecha han sido los que han sido. Veremos qué ocurre porque además es de sentido común y lo que espera todo el mundo, que quien aspire a comprar el Recre venga y ponga el dinero que necesita para cumplir con todo el mundo y no tener problemas, y en segundo lugar que acepte ese calendario flexible, cómodo y aliviado que pone el Ayuntamiento de Huelva para recuperar el dinero que ponga”.

A la pregunta de quién paga a los futbolistas mientras se produce la venta, el alcalde dice que “el que tiene que pagar a los empleados y futbolistas es el mismo que tiene que pagarles en la actualidad, que es el Recreativo de Huelva Sociedad Anónima Deportiva. El club tiene que hacer una tarea, la que corresponda, a la hora de elaborar los presupuestos, generar recursos y atender los pagos correspondientes. En cualquier caso, lo que digo siempre, el Recreativo de Huelva no está huérfano: tiene el sustento del Ayuntamiento y de la ciudad para garantizar que no va a desaparecer y que va a seguir compitiendo en la categoría en la que corresponda en función de sus habilidades, sus méritos y sus resultados deportivos”.

El alcalde asegura que ahora el Recre está mucho mejor que cuando se produjo la expropiación a Pablo Comas: “Nos olvidamos de dónde venimos. Cuando tuvimos que intervenir los jugadores no cobraban y los empleados hacía años que tampoco lo hacían; las instalaciones estaban desatendidas; no había un solo patrocinio; el Recreativo se iba a Tercera División; no se podían hacer las campañas de abonados... Ahora los jugadores llevan un par de meses, pero intentamos que se pongan al día y esperamos que se consiga avanzar algo en ese sentido; la campaña de abonados se ha hecho cuando había que hacerla; la plantilla se ha elaborado para que pudieran tener una pretemporada como no la tenían antes; cuando el clima era muy nefasto en lo deportivo estábamos abajo y ahora no; se ha eliminado, y se dice pronto la presión sobre el Recreativo de nueve millones de euros de Hacienda y la Seguridad Social; se han mejorado y se mejorarán las instalaciones... Está claro que no es la situación ideal, pero cuando en breve tengamos el campo bien veremos como la situación es verdad que está mejor. Partimos de una deuda en torno a 24 millones y nadie pagaba nada y lo que había era embargos, bloqueo de cuentas, imposibilidad de buscar patrocinios... Hoy la situación ha cambiado y estamos generando recursos. La situación no es la idónea, ni siquiera es buena, pero se están dando pasos y resolviendo los problemas”.