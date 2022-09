Recreativistas C

Es imposible no hablar estos días de ese marciano/murciano llamado Carlos Alcaraz. La noche del domingo fue de resaca de la buena por los tres puntos del Decano (luego iremos con ello) y por lo de este españolito que, con sus insultantes 19 años, es ya historia del tenis mundial. Acercarse a Nadal, por títulos y clase, es como buscar vida en Centaurus A, pero anda que este monstruo con cara aún de niño travieso no lo va a intentar ni na.

Repite Carlitos a menudo las claves que siempre tiene presente cuando coge una raqueta; lo de las tres c, ya saben: cabeza, corazón y coj… y eso mismo. Eso está muy bien pero ahí falta otra c, la de calidad porque, en realidad, las tres premisas las debe acumular cualquier deportista o equipo que se precie; la cuarta cualidad es difícil obtenerla si no viene de serie…

De esa última c tiene de sobra Juan Alberto Sánchez Salas, nuestro Juanito, y en el feudo aurinegro lo volvió a demostrar. Hay gente que, por lo visto, sabe mucho de él y juzga no sé qué de su cabeza. Yo valoro sus pies y da la sensación de guardar ahí puntos y fútbol para rabiar. Este último partido, por muchos motivos, era de esos que el Decano tenía que ganar sí o sí (es música para mis oídos escuchar, ahora, que lo que importa es el resultado y nada más; qué cosas) y se logró por varios factores; entre ellos, el destello del zurdo que luce el veintidós a la espalda. Que nos brinde muchos más.

Uno es de los que prefiere llevar, siempre que pueda, la bufanda puesta -creo que es bastante más cínico esconder tus filias y colores- y se queda de este domingo con la guinda colocada por la afición recreativista y con esa estampa final en la grada que ya se ha vuelto viral. Por cierto, muy bien el pueblo de Lepe respondiendo con orgullo a la gran invasión albiazul. Los nietos del pionero, desde luego, tienen la otra c de serie. Ayer se cumplió un año del estreno en el sótano del sótano, del lleno en La Marisma, de la rabia acumulada y soltada Chendo mediante. Y ahí siguen estos sin parar de apoyar y celebrando cada pasito adelante sea en la división que sea sin pedir permiso ni perdón a nadie. A ellos les van limitar la alegría según convenga. JA.