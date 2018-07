El Recre vuelve al Pleno

El Recre vuelve a estar en venta. El pleno del Ayuntamiento de Huelva aprueba hoy un nuevo pliego para la enajenación del 90% de las acciones de la entidad albiazul, de las que el consistorio se reserva el 8% para su fiscalización. Será el tercer pliego de venta que sale del plenario en los dos últimos años. El primero quedó desierto al no cumplir Moody Investments las condiciones exigidas mientras que el segundo fue la retirada de Zephir Homes, aunque la sociedad de Mendoza defiende lo contrario, la que propició que no se efectuase la operación. Con la experiencia de las dos ventas frustradas el tercer pliego busca desde la base del anterior ofrecer un documento que sin perder su carácter garantista sea asumible por los posibles ofertantes.

El primer paso será la declaración como desierta de la anterior venta como recoge la propuesta de alcaldía argumentando que el 26 de junio recibió el Consistorio un burofax de Zephir en el que renunciaba a suscribir las acciones al "no quedar resueltas las cuestiones planteadas" en un burofax previo del 18 de junio además de su incomparecencia en la hora y día para la firma. El informe del Oficial Mayor del Ayuntamiento en su punto 8 incide en este asunto al señalar que "la adjudicación no ha culminado al haber retirado el adjudicatario su oferta al no haber comparecido". Una vez sea declarada desierta la venta se aprobará el nuevo pliego.

Eurosamop fija como fecha límite para respetar su acuerdo el 15 de agosto

El precio de salida de las acciones vuelve a ser de 0 euros mejorable al alza. El documento recoge la base del anterior en el que el adjudicatario tendrá que hacer frente al pago de 9,3 millones de euros correspondientes a las deudas con Hacienda y Seguridad Social asumidas por el Ayuntamiento y pagaderas a 10 años sin amortización prevista en Segunda B, con un 15% en caso de ascenso y 1,4 en Segunda y el 30% del total en Primera con 2,79 millones por temporada. En caso de aparecer algún pasivo oculto no contemplado en las cuentas actuales se reserva la posibilidad de amortizarlo con las cantidades pendientes de pago.

Como novedad el pliego recoge la obligación de pagar antes de la firma de la escritura 200.000 euros como garantía de posibles deudas con AFE, 250.000 a la Federación Andaluza más un aval bancario de 252.863,44 euros a beneficio de la misma con vencimiento a 31 de diciembre.

El Ayuntamiento se reserva de nuevo la posibilidad de cancelar la operación mediante la pignoración de las acciones hasta el momento del cumplimiento de las obligaciones . En ese caso, el comprador perderá las cantidades ya entregadas. La enajenación se realizará mediante tramitación urgente y procedimiento abierto, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato. Otra de las novedades es que los aspirantes deberán acreditar un plan de viabilidad.

Las ofertas se presentarán en los ocho días naturales siguientes a la publicación del anuncio de la licitación en el perfil del contratante. De esta forma, con la aprobación del pliego comenzará a correr el reloj con el objetivo de completar todo el procedimiento antes de que termine el mes de julio. Para ello habrá 12 días de margen.

A diferencia del documento de hace un mes, el actual recoge un informe sobre la deuda estimada ya que faltan las últimas cuentas por auditar del Decano que se cierra en 24.499.382,25 euros. Con las administraciones públicas (Hacienda, Seguridad Social y Ayuntamiento) se cifra el 59,50% del total con 14.576.392,29 euros. Las deudas salariales y compromisos a 31 de julio ascienden a 1.705.899,12 euros, donde se incluyen 1.355.899,12 de deudas correspondientes a denuncias ante el juzgado de lo social. Con organismos deportivos la cantidad asciende a 1.005,648,97 euros. Todas estar partidas ya suman el 70% del total. El resto queda dividido entre los 1.850.000 del concurso, 2.198.103 de proveedores, 1.326.726,93 euros de préstamos de empresas del grupo gestor, 465.831,30 de préstamo de Krypteia y 1.370.780,64 al G35 por un anticipo de los derechos de Televisión de la LFP.

En los diferentes anexos que se adjuntan al pliego se recogen varios litigios del Recre con sociedades vinculadas a Román Ignacio Rodríguez Fernández en su papel como prestamista de Pablo Comas. Aparecen reclamaciones de 675.000 euros, 712.739,70 euros, 825.019 euros y 197.128,80 euros. El club sostiene y avala con un informe jurídico externo que no son deudas exigibles al Recre ya que no fueron ingresadas en las cuentas de la entidad sino en las de Pablo Comas, que es quien debe responder.

Como respuesta a la polémica que rodeó al anterior pliego se incluye también un compromiso por escrito del Recre y Eurosamop con las condiciones de extinción del contrato de gestión. Si el adjudicatario de las acciones quiere rescindirlo deberá hacer frente al pago de 1.326.726,93 euros más el interés legal del dinero a la fecha de la resolución, que es la cantidad aportada por Eurosamop al Decano. Se hará en un solo pago salvo que las partes acordasen otra fórmula. El acuerdo caduca el 15 de agosto, fecha límite que da el gestor para la enajenación de las acciones.