El Recre tira de pegada

El Recreativo sumó su segundo triunfo consecutivo ante un Almería B que acumuló la mayoría de sus acercamientos peligrosos en los primeros minutos de partido. La lesión del exalbiazul Sergio Pérez y el tanto de Iago Díaz noquearon al filial rojiblanco, que tuvo el balón en el segundo tiempo, pero sin generar peligro sobre la meta de Marc Martínez, salvo en un tiro de Navas.

Salmerón planteó el choque con un 1-4-1-4-1, con Tropi como único pivote y Llorente y Marc Caballé como interiores. Con ello igualó numéricamente al cuadro de Esteban en el centro del campo e hizo más compacto aún al combinado recreativista por dentro. La presencia de Iago Díaz, especialmente, y Quiles en los extremos y la movilidad constante de ambos y de Caye dio al Decano la posibilidad de pisar área rival.

Defensa

El Recre no estuvo a gusto en los primeros compases del encuentro, cuando el Almería logró hacerse con las segundas jugadas y encontrar el espacio entre líneas, tanto por dentro como por fuera. En esos primeros minutos Marc Martínez tuvo que emplearse a fondo en un disparo desde la frontal del área que llevaba mucho peligro. Con el paso de los minutos el Recre corrigió distancias y se cerró mucho mejor, empezando a pisar campo contrario con mayor continuidad. En la segunda mitad el Decano no sufrió en zonas próximas al área, pero sí que le costó mucho más mantener su intensidad defensiva en la zona de iniciación y creación almeriense. No obstante, los visitantes apenas crearon peligro real sobre la meta albiazul.

Ataque

El Recre comenzó con Iago Díaz y Quiles actuando a pierna cambiada, pero con movilidad suficiente como para cambiar de posiciones con libertad. Cuando ambos ocuparon las bandas a pierna natural sí que comenzaron a aparecer con mucha más continuidad, sobre todo el ex de la Ponferradina, que logró sacar varios centros con peligro. Los desmarques de Caye, tanto en apoyo como en ruptura, posibilitaron al Recreativo ocupar espacios a la espalda de la zaga almeriense, como ocurrió en la acción del primer tanto. En la segunda mitad el Decano logró pisar con cierta comodidad las zonas pozo, pero los extremos recreativistas -o los laterales cuando se proyectaban ofensivamente- no lograron sacar buenos centros, lo que impidió que el combinado de Salmerón gozase de claras ocasiones para matar el encuentro, algo que ocurrió en el último minuto del encuentro, cuando una acción por banda izquierda acabó con un gran disparo de Llorente, que cerró el choque.

Virtudes

La eficacia en las dos áreas. El Recre aprovechó sus opciones y no concedió demasiado a un Almería B que tuvo el balón.

Talón de aquiles

Al Decano le faltó un poco de continuidad en su juego, quizás por el estado del césped.