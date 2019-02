El Recre solo tiene a 14 jugadores al 100x100

Es la convocatoria más complicada de Salmerón. El técnico del Recreativo tiene las tres bajas confirmadas por sanción de Caye Quintana, Borja Díaz y Caye Quintana, a los que se pueden sumar hasta tres futbolistas que llevan toda la semana entre algodones. Andrade tiene unos problemas musculares e Iván González y Jesús Valentín están con gripe. Todos ellos se probarán hoy antes de decidir si viajan a Jumilla. “Eso lo complica”, señaló el técnico.Salmerón no se lamenta y muestra su confianza en los que sí estarán. Defiende que “en esta plantilla hay mucha igualdad, eso lo sabemos todos desde el principio, sólo hay que ver cómo compite y cómo trabaja la gente en los entrenamientos”. Si alguien duda del nivel de los que puedan entrar “es porque no va a los entrenamientos o no ha visto cómo trabaja este equipo día a día y estamos muy concienciados de que tenemos 20 jugadores que pueden jugar”.