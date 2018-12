La hora de definir los objetivos del Recre

Otra semana más, misma historia para el Recre. Después de días de movimientos extrapodertivos, gestiones, declaraciones y mensajes aparece el balón para tomarse una tregua en la incertidumbre que acompaña a un Decano que vive pendiente de ese plan de estabilidad definitivo en el que trabaja el Ayuntamiento. Lo hace para devolver al Recre a su realidad liguera ante un Atlético Sanluqueño que llega a Huelva en un mal momento de la temporada, con muchas urgencias después de un buen comienzo de campeonato y con un ilustre en sus filas como Dani Güiza. Para el Decano sus partidos son puntos de fuga en los que dejar atrás las preocupaciones durante 90 minutos.El equipo de Salmerón tiene ante sí el primero de los dos enfrentamientos seguidos en casa. Seis puntos con los que definir su temporada. Sumarlos lo colocaría con serias opciones en la segunda vuelta de pelear por algo grande. En función de los que sea capaz de incorporar a su casillero serán sus posibilidades. Pero primero le tocará el Sanluqueño y luego ya tendrá tiempo de encarar el siguiente contra el Recreativo de Granada.

Todo hace indicar que Salmerón volverá al dibujo tradicional por lo que uno de los defensas que salió en La Línea comenzará en el banquillo

El Decano es séptimo con 24 puntos y a cinco del cuarto que es la Balona. No puede fallar para quedarse atrás en el corte que se abre ya en la clasificación. Su rival en cambio tiene el agua al cuello. El Atlético Sanluqueño llega a Huelva ocupando la primera plaza libre de la tabla con 19 puntos. El Villanovense con 17 ocupa puestos de promoción de permanencia. Un tropiezo lo puede meter en serios problemas. Para el choque apenas tienes bajas Salmerón. La única ausencia que tiene es la de Marc Caballé, a quien descartó ya hasta 2019 toda vez que el club ha optado por un tratamiento más conservador de su lesión para asegurar su plena recuperación. El preparador contará incluso a Lolo Plá, que llevaba varias semanas en el dique seco. Con todos sus mimbres disponibles surgirá de nuevo la duda del dibujo. En La Línea se decantó por la fórmula con tres centrales. En principio no parece que vaya a ser la que utlilice de inicio. Con ello habrá un cambio de salida fijo en la defensa. De los cinco que fueron titulares contra la Balona se quedará uno fuera. Pina es quien tiene más posibilidades de salir, con lo que Diego Jiménez será el lateral derecho en ese caso. En el centro del campo jugará Tropi y otro más. Es la fórmula que nunca falla. Su complemento es un abanico abierto de posibilidades. El buen partido de Traoré en casa ante el Sevilla Atlético le da opciones, aunque el regreso de Fernando Llorente no está descartado tampoco. Es la ventaja de tener tantas posibilidades como las que tiene Salmerón. El ataque es mucho más claro con Iago Díaz y Carlos Martínez en las bandas, Quiles en la mediapunta con libertad de movimientos y Caye Quintana como referencia para el gol. El caso de Quiles dio para una reflexión larga del técnico el vierners. Lo quiere en esa zona del campo en la que suceden cosas, sin ataduras y con capacidad para caer a banda o engancharse con la zona de creación.

Recuperar la solidez defensiva es fundamental para un conjunto onubense que lleva siete encuentros consecutivos encajando goles

Para el choque tienen varias tareas los recreativistas.La primera de ellas es recuperar esa solidez defensiva perdida en las últimas semanas. No es normal que el Decano acumule siete encuentros consecutivos encajando goles. Es una clave para cualquier equipo de la categoría.La otra es recuperar la eficacia en los últimos metros. Esa determinación tan necesaria en las áreas que puede fijar los objetivos por los que pelee el Recre esta campaña.