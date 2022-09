El Recre romperá el techo de los 10.000 socios en las próximas horas

Cualquier calificativo que se utilice para definir a la afición del Decano se queda corto. La hinchada albiazul es el mayor patrimonio de entidad que vive y late por su gente. El valor de una afición se mide en los tiempos duros, cuando se le necesita. Sumarse a un club ganador es fácil. El recreativismo dio toda una lección de fidelidad la campaña pasada en el peor momento deportivo de sus más de 130 años de historia. Fueron casi 9.400 abonados. La entidad espera que antes del duelo con el Betis Deportivo del domingo la cifra de este curso haya roto el techo de los 10.000.

El Recre es a una distancia abismal del segundo en el ránking el club con mayor respaldo social de la Segunda RFEF. Es la envidia de la mayor parte de la Primera RFEF e incluso en la LFP muchos equipos querrían tener la afición que tiene el Decano tras sus caminos. La entidad anunció ayer el cierre de la jornada con 9.970 socios. El ritmo de esta semana tras la victoria en Lepe ha permitido un repunte. La previsión albiazul es superar los 10.000 en las próximas horas.

La afición del Recreativo de Huelva no tiene nada que demostrar. Es un valor incalculable dentro del Decano y una pieza imprescindible en la historia del más antiguo del país. El jugador número 12 del equipo albiazul siempre es titular ya sea en el Nuevo Colombino o como visitante. Cuando juega el Recre, juega su afición. Y cada temporada que transcurre se hace mucho más grande.

El Recre se encuentra a un paso de alcanzar la redonda cifra de 10.000 abonados. 10.000 recreativistas que llevan en volandas al Decano durante todo un año entero. Queda tan solo un pequeño impulso para que varias personas hagan llegar al Recreativo a esa cifra soñada. Ese impulso puede llegar a través de dos vías diferentes: por un lado, mediante aquellos socios que todavía no han renovado el carné y aquellos que están dudando en hacerlo o no. El inicio de temporada de los de Abel Gómez es inmejorable. Dos victorias en dos encuentros para sumar seis puntos y comenzar arriba en la clasificación una nueva temporada. Así, no hay mejor manera para convencer que ganando y generando la máxima ilusión posible para los futuros meses. También, el impulso de abonados puede llegar por la vía de aquellos recreativistas, que no son socios, pero que se han impregnado de la ilusión de victorias.

💙 ¡Dicen que estamos locos de la cabeza! Pero locos por el Decano. 📣 ¡Ya somos 9⃣9⃣7⃣0⃣ abonados!👀 ¡A solo 30 de los 10.000! 💪¡Muchas gracias, recreativistas. Sois enormes!#DeTuManoRecre — RC Recreativo de Huelva (@recreoficial) September 15, 2022

Cierto es que la inercia dice que una vez que ha comenzado la temporada, durante los días de entre semana es cuanto más se acerca el siguiente partido cuando se suman más socios. Cuando ya huele a fútbol, cuando huelen las ganas de una nueva victoria. Será este domingo, a las 18:30, cuando el Recreativo de Huelva reciba al Betis Deportivo en el Nuevo Colombino para disputar la tercera jornada del Grupo IV de esta Segunda Federación. Será el segundo partido que dispute en Huelva el equipo albiazul después del victorioso estreno el 4 de septiembre frente al Yeclano con 2-1 en el electrónico.

Los 10.000 nietos del abuelo ya se han sumado a la batalla. El partido en la grada lo tiene asegurado el Recre. Ahora le toca responder sobre el césped para recuperar la categoría ya acercarse al lugar que le corresponde.