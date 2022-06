El Recre solo espera la rescisión de José Juan Romero

El Recre espera la fumata blanca en Elda. A José Juan Romero lo separa su rescisión de contrato con el Eldense del banquillo del Decano. Fuentes consultadas por este diario confirman que es el elegido y que, si bien no hay acuerdo sobre cantidades, el compromiso "no sería un problema" una vez quedase libre. Pero el tiempo corre y la espera no será infinita.

Las cartas están marcadas en la operación. El sevillano tiene un año más de contrato con el conjunto alicantino, con el que logró el ascenso a Primera RFEF, pero no quiere seguir allí. Hay sectores del club que tampoco lo quieren. Su salida parece inevitable y su destino también. La cuestión en estos casos radica más en cuándo y por cuánto que en el fin mismo de la operación. El Eldense sabe que Romero tiene prisa porque el Decano no va a esperar de forma indefinida. El técnico no quiere dejar escapar un tren por el que lleva varios años suspirando. No es el primer verano en el que su nombre se vincula al banquillo del Nuevo Colombino. Puede no haber una nueva ocasión. En ese pulso está el dinero que tiene pendiente de cobrar por su contrato y las condiciones de la rescisión.

El Recre es un escaparate para un entrenador que atesora ascensos con el Gerena, el Betis Deportivo, el Ceuta y el propio Eldense, pero al que le falta un golpe sobre la mesa de impacto como sería un éxito como el Recre. En la historia están los colegas de profesión que tras pasar por Huelva entraron en una órbita superior. Cuenta además con la cercanía a casa y la familiaridad de un club que conoce bien pues su hermano fue futbolista recreativista a principios de siglo con Lucas Alcaraz en Primera División.

El Recre quiere tener amarrado su presencia la próxima semana como muy tarde. Si se dilata en exceso podría activar un plan B. No quiere que le suceda como el año pasado con Germán Crespo, cuando el granadino finalmente aceptó la renovación en Córdoba y apareció Alberto Gallego. La jugada salió bien. Será los días venideros clave para comenzar a dar forma a la plantilla. Con las renovaciones cerradas, el director deportivo Dani Alejo tiene sobre la mesa las primeras operaciones de llegada listas para cerrarlas. Deberá también agilizar las salidas de los que con contrato no entren en los planes del club. Será una semana de movimientos en las oficinas albiazules.

En cuanto a la parcela de fichajes, dos nombres están cercanos. Uno es Pablo García, delantero de plena confianza de José Juan Romero y que queda libre en el Eldense. Lo acompañó anteriormente en el Ceuta y ahora en tierras alicantinas. Sus números son buenos, con una quincena de goles por partido. El otro jugador que está próximo a ser albiazul es el ex del San Roque Víctor Morillo, según señaló ayer la Cadena Ser.

En el Nuevo Colombino no han cesado de trabajar desde que terminó la pasada campaña. Las gestiones y negociaciones comenzarán a cristalizar de forma oficial con los primeros anuncios en los próximos días. La rueda de la 22/23 comienza a girar.