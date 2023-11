El Recre pone fin a su 'tourmalet'

Llega un poco de calma a la plantilla albiazul. No hay nada fácil en Primera Federación, pero el Recreativo de Huelva ya se ha desprendido de los rivales más fuertes de la categoría antes del parón navideño. Ha llegado a la meseta después de su particular tourmalet y ahora no puede bajar la guardia.

El arranque liguero del Decano ha sido peliagudo. Un recién ascendido a Primera Federación con el objetivo de la permanencia en mente que, poco a poco, va consolidándose en una categoría complicada. El comienzo fue impecable, pero hasta que ha ido encontrando su sitio, ha sufrido. Y lo seguirá haciendo. Primera RFEF es otra cosa, nada comparable a la antigua Segunda División B.

Tras 12 jornadas, -11 para el Recreativo-, el Decano ha demostrado que está al nivel. Puede competir y plantar cara a cualquier equipo y, además, a estas alturas de la temporada debería tener algún punto más, pero la falta de acierto ha condenado al equipo en las primeras jornadas de liga. El Decano se llevó 34 días sin ver puerta, lo que equivale a cuatro partidos (Ceuta, Antequera, Melilla y Castellón).

El Recre ha podido con los dos filiales del grupo II de Primera Federación, Real Madrid Castilla y Atlético de Madrid B, sacando los tres puntos tanto en el Alfredo di Stéfano como en la Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda; supo competir al Málaga, partido en el que consiguió un punto que dio prestigio a los de Abel Gómez; y mereció sacar algo positivo de su visita a la todopoderosa UD Ibiza en Can Misses.

Se estrenó a lo grande con el Intercity y tuvo que tomar tierra para empezar a madurar en la tercera categoría del fútbol nacional. Parece que comienza a tomar el rumbo correcto. Abel Gómez ha encontrado su equilibrio y ha sabido perfilar su once ideal. Ahora toca limar asperezas en el mercado invernal para dar refresco al banquillo, que falta hace al Recre.

Antes de todo ello al Recre, que tiene el partido con el Alcoyano pendiente (29 de noviembre a las 20:00), le quedan seis citas antes de las vacaciones de Navidad. Llega un poco de calma aunque no puede bajar los brazos. Los rivales que le esperan a partir de este momento son directos, equipos que pelean también por el mismo objetivo que el Decano, la permanencia.

La otra parte de la primera vuelta del grupo II comienza este domingo para el Recre. El Decano recibe en el Nuevo Colombino al Atlético Sanluqueño, también con un partido menos (Córdoba CF, el 22 de noviembre a las 16:00). Un recién ascendido a Primera RFEF, con cuatro puntos menos que los albiazules, y que también pelean por salir de la parte baja de la tabla. El Recre está en ello, de momento lo consigue, pero no tiene margen de relajación, porque todos compiten con la misma idea entre ceja y ceja.