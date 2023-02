El camino del Recre hacia el playoff

Tiempos difíciles para el Recre. La recta final de la temporada es una carrera de obstáculos para el conjunto albiazul. Cada jornada tendrá que ir recogiendo el testigo para llegar al siguiente domingo con la tarea hecha. Afianzar la segunda plaza es el objetivo más real al que el Decano se debe de enfrentar.

Primero habrá que cumplir partido a partido hasta que finalice la temporada el próximo 14 de mayo. Al Recre le esperan tres jornadas complicadas; primero recibir este domingo a las 17:00 en el Nuevo Colombino al Atlético Sanluqueño (5º con 31 puntos), rival directo que pelea por mantenerse en la zona alta de la tabla; el 19 de febrero, viajará a Cádiz para enfrentarse al Cádiz Mirandilla a las 12:00, un encuentro que el plantel de Abel Gómez, debe aprovechar para sacar el máximo beneficio teniendo en cuenta la situación del rival, aunque en esta categoría nada es fácil; y por último, en la jornada 23, el líder de la categoría, el Antequera llegará a Huelva. Tres semanas en las que el Decano tendrá que ponerse las pilas porque serán tres finales decisivas que marcarán el resto de la temporada.

A partir de ahí, todo será más liviano para un Decano que debe certificar el segundo puesto. El camino hasta que la campaña llegue a su fin no será fácil para ningún rival. Los equipos que pelean por conseguir un puesto en playoff trabajan bajo presión para no quedarse sin plaza. Cuando todo termine, el siguiente paso será cuestión de vida o muerte. Los playoff avalan quién asciende y quién no a Primera Federación.

Los primeros clasificados de los cinco grupos ascenderán directamente a Primera RFEF. La tarea complicada llega al resto de clasificados del 2º al 5º puesto. Un sorteo decidirá los encuentros para disputar las semifinales de esta liguilla y evitar que equipos del mismo grupo se enfrenten. Los segundos de cada grupo se encaran a los quintos y los terceros a los cuartos. Un total de 20 clubes disputan esta primera parte. Todo esto a doble partido, disputándose el primer encuentro, siempre en el campo del rival que menos puntuación ha obtenido en la liga regular. Esta primera fase dejará 10 equipos que jugarán la siguiente. Estos 10 conjuntos jugarán una eliminatoria también a doble partido, con la misma dinámica que en la etapa anterior, es decir, jugarán el primer partido en casa del conjunto que menor beneficio haya conseguido durante el campeonato. En resumen, ascenderán cinco equipos tras haber disputado el playoff. Por lo que en total son 10 los equipos que ascienden a Primera Federación.

Es muy importante asegurar la segunda plaza ya que, si el Recre llegase a la prórroga en algún partido de playoff y el encuentro terminase con tablas. Sería el Decano el que se clasificara para la siguiente ronda o certificara el ascenso en el último encuentro, ya que no hay ronda de penaltis, y se proclama vencedor el equipo que más puntos ha logrado durante la temporada.

En este punto y tal como está la clasificación antes de disputarse la jornada 21, los posibles rivales del cuadro de Abel Gómez en playoff podrían ser: Real Avilés (grupo I), Tuledano (grupo II), Hércules (grupo III) o CP Cacereño (grupo IV).

Adjudicarse la primera plaza es lo ideal para obtener el billete directo a Primera Federación, de no ser así, el proceso hasta finalizar la liguilla es complejo. El factor suerte es muy importante y los equipos no pueden permitirse una mala tarde pues esto significaría convertir el sueño en pesadilla.