El Recre hace hasta cuatro movimientos en el día más agitado del mercado invernal

El mercado de fichajes volvió a tomar protagonismo este jueves. El Recreativo de Huelva oficializó un fichaje y dos salidas, que sirven para seguir con la configuración de la plantilla que luchará por el ascenso de aquí a final de temporada. La noticia más importante fue la incorporación de Antonio Miguel Salinas (Alcantarilla, 7/05/1998). El deseado delantero que el Decano necesitaba desde hace semanas. El futbolista, procedente del Yeclano, se ha comprometo con el club onubense por lo que resta de temporada y una más.

El futbolista lleva 6 goles esta temporada en 16 encuentros. Se trata de un delantero centro, que también puede desempeñar su fútbol en banda derecha. El jugador ha militado anteriormente en el filial del UCAM Murcia, Portugalete y Orihuela.

Hay que recordar que para hacerle ficha, el Recre debe dar salida a un jugador senior de la actual plantilla. De esta manera, el futbolista ya entrenó ayer con sus nuevos compañeros, en el Nuevo Colombino, pero no podrá ser de la partida hasta que uno, que tenga ficha sub 23 salga del club. Habrá que esperar para ver si llegará a la convocatoria para viajar a Murcia y jugar ante el UCAM. Sería vital, puesto que hay que recordar que en estos momentos el Decano no cuenta con ningún delantero centro disponible. Dopi y Pablo Caballero están lesionados y, de momento, Abel Gómez tendría que inventarse algo en el dibujo sobre el verde.

Por otro lado, el Recreativo de Huelva anunció también este jueves que llegó a un acuerdo para rescindir los contratos que le unían hasta final de la temporada con los jugadores Edmilson y Diawara.

Desde el Decano mostraron su "agradecimiento a ambos por su trabajo y desempeño profesional durante su etapa en nuestra entidad y les deseamos toda clase de éxitos en el futuro, tanto a nivel personal como profesional". Ambos jugadores tenían ficha sub 23. Ambos jugadores se suman a Pata y Laerte que salen del Decano en este mercado invernal. Y a Perotti. Este último fue un anuncio a última hora de la tarde.

En este caso, el Recre anunció que llegó a un acuerdo con el CD Utrera para que el jugador se marche cedido al equipo utrerano hasta final de temporada, y "pueda seguir así su progresión como futbolista". Dentro del acuerdo se ha incluido una cláusula por la que Perotti no podrá enfrentarse al Recre en el partido de la segunda vuelta salvo pago de una penalización.

Así de movido fue este jueves en las oficinas del club. Un espacio que no puede cerrar el director deportivo Dani Alejo, porque todavía quedan cosas por hacer. Por el momento, cerrar una baja senior para que pueda jugar Salinas. Y más fichajes, aunque sean sub 23, puesto que con las últimas tres salidas el Recre necesita efectivos. Tanto es así que para este fin de semana podrían viajar canteranos con el primer equipo para sentarse en el banquillo ante el UCAM Murcia. Este mismo jueves Abel Gómez citó a Simo, José Ángel, Javi Márquez, Paolo y Dani Almagro para que se ejercitasen con la primera plantilla en el Nuevo Colombino.