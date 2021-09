¿El mismo Recre en casa?

El primer partido de la temporada, el del pasado fin de semana en Utrera, ya puso al Recreativo en sobreaviso de lo que le va a esperar durante la temporada. Mucha disputa, segunda jugada, juego directo y poco balón al piso. Pero eso ya sabía Alberto Gallego. El técnico albiazul apostó en Los Palacios por adaptarse a un terreno de juego excesivamente duro y a un rival que, pese a tener una buena plantilla, apostó por no cometer errores y buscar en largo el poderío de Rubén Cruz.

A pesar de que la intención fue buena, el Recreativo no terminó de tomarle el pulso al partido desde que el preparador catalán cambió el guión desde el banquillo. Las entradas de Diawara y, sobre todo, la de Marc Fraile, le dieron más presencia al Decano en campo contrario. La aparición entre líneas del atacante tras el trabajo de Juan Delgado le dio oxígeno al Recre, que se asoció algo más que en el resto del encuentro. El estreno en el Nuevo Colombino supondrá el regreso a otro fútbol. Las dimensiones y el terreno posibilitarán al Recreativo proponer algo más, a pesar de que los rivales intentarán que eso no ocurra. Con condicionantes diferentes no sería extraño que Gallego abandonara la idea de repetir la presencia de dos delanteros centros y que introdujera otro mediapunta que sea capaz de acompañar en la medular a Arjona y Terán, posibilitando un juego posicional más marcado y con menos centros laterales que el visto en el terreno de juego de Los Palacios.

Al margen del cambio puramente táctico en el once, la alineación albiazul (y su dibujo) estarán marcados por la evolución de los jugadores que han estado en la enfermería en las últimas horas. Con Ismael Barragán entre algodones, Rubén Serrano prácticamente descartado y Hawkins con su licencia aún en curso, para mantener los tres centrales Gallego debería apostar por el debut de Anaba o por la primera titularidad con el primer equipo de Ale Limón, de lo contrario la línea defensiva estará conformada por cuatro hombres. El pivote también cambiará de dueño, siendo Dani Sales y Álex Moreno los principales aspirantes a ocupar la zona de equilibrio en el centro del campo.

La incursión de Diawara en el descanso el pasado domingo también dejó al ex de Los Barrios con las mismas opciones que Juanjo Mateo de ocupar el carril diestro, mientras que si, finalmente, Gallego abandona la idea de jugar con dos delanteros centros el que se caería del once sería Juan Delgado, ocupando su lugar un Marc Fraile que en el Nuevo Colombino y con más espacios podría aportar dinamismo al juego recreativista.Aún restan muchas horas antes del debut en el Nuevo Colombino del Recreativo, por lo que los futbolistas con problemas físicos apurarán sus opciones para mantenerse en el once y no salir de los planes de Alberto Gallego, como ya ocurriera con Peter en la pasada semana.