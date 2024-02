El Recre, entre los cinco equipos de toda la Primera Federación al que no le han pitado un penalti

Veinticuatro partidos después del inicio del campeonato liguero los aficionados del Recreativo de Huelva siguen sin saber quién es el encargado de lanzar los penaltis. Y no porque Abel Gómez no lo tenga claro, sino porque el Decano es uno de los cinco equipos de toda la Primera Federación que no sabe lo que es tirar desde los 11 metros esta temporada. Eso sí, le han pitado dos en contra. Logroñés, Linares, San Fernando y Sabadell tampoco han saboreado el 'lujo' de disfrutar de una pena máxima, según la última estadística publicada por el estadístico Pedro González.

El último jugador albiazul que tiró un penalti con la camiseta del Recre fue Pablo Caballero, en proceso de recuperación de su lesión actualmente. El 19 de marzo se cumple un año de aquel partido contra el Cartagena B, en el que el argentino anotó dos dianas, la última desde los 11 metros en el minuto 90.

Aquel penalti lo verían en directo apenas un puñado de recreativistas por la distancia que separa a Huelva de Cartagena. Por contra, el grueso de la afición no presencia una pena máxima desde el 6 de enero de 2022, último día en el que un árbitro señaló penalti en el Nuevo Colombino. Aun así no pudieron celebrarlo porque Víctor Barroso erró su lanzamiento contra el Utrera, encuentro que finalizó 1-2.

Pese a que el Recreativo lleva casi un año sin lanzar desde los 11 metros, plantilla y cuerpo técnico sí que han reclamado varias penas máximas esta temporada, la última el agarrón sobre Domínguez en el Bahía Sur de San Fernando. Aquel día un molesto Abel Gómez pasó por rueda de prensa, señalando que "la explicación del línea es que ha sido muy light. Lo de light no lo entiendo. O es penalti o no es penalti. Light es la Coca-Cola, pero un penalti es o no es", enfatizó.

Los equipos de Primera Federación que mejor suerte han tenido en este sentido son la Cultural Leonesa y el Tarazona, ambos con cinco penaltis a favor y ninguno en contra. Ambos pertenecen al grupo I, por lo que dentro del grupo II los que mejor parado salen en la referida estadística son Antequera (cuatro a favor y uno en contra), Intercity (tres a favor y ninguno en contra) y Melilla (seis a favor y tres en contra), todos con un balance de +3 en penas máximas.

Málaga, Murcia e Ibiza cuentan con un +2, contabilizando los dos primeros dos penaltis a favor y ninguno en contra, mientras que el cuadro balear suma uno más a favor, pero otro en contra. También están en balance positivo el Algeciras (2-1) y el Mérida (3-2). Por su parte, se mantienen en balance 'cero' Ceuta (5-5) y Córdoba (2-2).

De otro lado, presentan un balance negativo, además de Recre, Linares y San Fernando, Alcoyano (2-3), Atlético Baleares (2-3), Atlético de Madrid B (1-2), Real Madrid Castilla (1-2), Recreativo Granada (1-2), Sanluqueño (1-3) y Castellón (3-5).