Recre: El debate de las segundas partes

El Recreativo de Huelva muestra en su casillero un total de 17 puntos en nueve partidos. Si los mismos encuentros hubiesen finalizado al descanso en vez de en el minuto 90 la historia sería la misma. 17 puntos. Esto deja dos cosas claras. La buena es que el equipo no pierde puntos en los segundos cuarenta y cinco minutos. La mala es que tampoco los gana. Ni se deja remontar, ni remonta. Lo blanco y lo negro. Básicamente, fútbol. Aun así las dinámicas de trabajo son siempre para mejorar el juego, y que a su vez se traduzca en números. En puntos.

Por hacer un análisis, en siete de los nueve partidos que el Recre ha disputado esta temporada el resultado -no de goles, si no de puntos- al descanso ha sido idéntico que en el minuto 90. Es decir, si el Recre gana al descanso, gana cuando el árbitro dé el pitido final; si el Decano empata, acabará en tablas después de otros 45 minutos; y si pierde, acabará derrotado. Solo hay dos partidos en los que no se ha dado esta realidad. En la jornada 4, en la visita albiazul al Atlético Sanluqueño, los de Abel Gómez ganaban (0-1) al descanso pero terminaron empatando a 1-1 al final del choque. Y en la jornada 7, en la visita de El Ejido al Nuevo Colombino, el equipo onubense empataba en el minuto 45 1-1 y terminó ganando 2-1 al final del encuentro.

En el fútbol, la mejoría de los resultados es la consecuencia directa de los goles. Ahí está la vía de mejora del Decano para sumar más puntos. No tiene mucha ciencia, aunque sí mucho trabajo. De manera concreta, los de Abel Gómez han marcado siete goles en la primera parte mientras que en los segundos cuarenta y cinco minutos han firmado cuatro tantos. Y esos cuatro tantos llegaron en tres partidos. Es decir, durante 270 minutos de segundas partes el Recre no ha sido capaz de celebrar un gol.

Aquí entra en juego el debate que lleva varias semanas encima de la mesa: qué le ocurre al equipo en los segundos cuarenta y cinco minutos. Hay un bajón de ritmo y los cambios no terminan de generar un cambio positivo y explosivo en el juego. Con todo esto, el Recre ocupa en estos momentos la tercera posición del grupo 4 de la Segunda RFEF, a tres puntos del líder, el Antequera. A tres puntos de la plaza que lleva al ascenso directo. Así, si las segundas partes mejorasen, lo normal, es que hubiese un aumento de puntos.

Sobre qué le ocurre al equipo en los segundos tiempos, cuando se ve un bajón en el ritmo, el futbolista del Decano Jordi Ortega señaló este miércoles en rueda de prensa que "aguantar los 90 minutos al ritmo de la primera parte del otro día es complicado. Tener más suerte de cara a puerta, y si metemos el primero ir a por el segundo y relajarnos un poco. No sé si es tema mental o no. Estamos trabajando en ello". También fue cuestionado sobre ello Fran Ávila. El lateral explicó que "los dos últimos partidos hemos jugado una primera parte fantástica tanto con balón y sin balón. Mantener eso es muy complicado porque son los primeros meses y es muy difícil. La segunda parte sí es verdad que bajamos un poquito, todos lo sabemos. Con la llegada que tenemos tenemos que terminar los partidos antes, pero creo que con el paso del tiempo vamos a mejorar en ese aspecto".