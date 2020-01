El Recre solo contempla una operación más en el mercado invernal

Quedan apenas unas horas para el cierre del mercado invernal y el Recre trabaja con una única operación sobre la mesa: la salida confirmada de Alfonso y la tramitación de la ficha de José Carlos. Es la maniobra en la que trabaja el Recre el último día del plazo de fichajes después de descartar otras opciones.

En el caso del riotinteño José Carlos, como ya informó este diario, su incorporación se aplazó hasta última hora a expensas de los movimientos que se presentasen en el mercado. Tras tantear todas las posibilidades y analizar los costes, el Decano entiende que ninguna de las alternativas que hay mejoran al futbolista onubense, que lleva varios meses trabajando por el equipo. De ahí que la ficha libre que dejó Sergio Jiménez fuese para Alberto Martín.

Ofrecimientos y rumores no han faltado durante todo el mes de enero. Sin embargo, el club no se plantea otra salida diferente a la de Alfonso, cuyo rendimiento en el inicio del campeonato contrasta con su apagón con el paso de la competición entre lesiones y falta de ritmo. La única posibilidad de que se produzca otra operación es una salida no contemplada y que no suponga un incremento adicional para la plantilla.