Antes los recambios que las salidas en el Recre

Antes de salir dejen entrar, al menos así se dice en la mayoría en las plazas. La lógica inversa que rige el mercado invernal recreativista, en el que los deseos reconocidos del técnico José María Salmerón no casan con la política manifiesta desde la zona noble de aprovechar la ventana de fichajes para aligerar carga salarial con la intención de reducir el déficit inevitable a final de campaña, provoca que el Recreativo de Huelva tenga que cerrar de momento las puertas a los que tenían pie y medio fuera del club. Cuenta con todos mientras no tenga asegurado que pueda sustituirlos.El famoso ‘antes de entrar, dejen salir’ se conjuga al revés en el Nuevo Colombino, de donde los técnicos no quieren que se vaya nadie hasta saber quién puede venir. Incluso jugadores que han tenido pocos minutos. Sin tener claro cuántos, cuándo ni en qué condiciones podrá realizar fichajes antes del 31 de enero, el Decano no quiere debilitarse más hasta tener definido su plan en el mercado invernal, saber exactamente el dinero del que dispone y a qué futbolistas puede acceder.

En estos momentos la entidad cuenta con 21 jugadores incluyendo a Benktib e Ikwu

La operación salida del Decano queda supeditada a las entradas. El Recre cierra ahora la puerta a jugadores que inicialmente habían decidido hacer las maletas y con los que no contaba como David Seguro o Alberto Ródenas. Los dos estaban en el mercado y había conversaciones abiertas para lograr un acuerdo de rescisión que, según fuentes albiazules, quedan congeladas porque la plantilla no puede perder más efectivos. Ninguno de los dos ha gozado de mucho protagonismo, inédito prácticamente el sevillano, pero por una cuestión numérica tendrán que esperar para salir. Además, en el caso del cedido por el Atlético de Madrid hay una cláusula de 15.000 euros que aliviaría a las arcas albiazules, aunque mientras no esté garantizado un recambio toca esperar. Salmerón no puede prescindir de más efectivos. La política afecta a otras posibles salidas, que quedan igualmente congeladas mientras el club no tenga claro su plan en este mercado invernal. Es una cuestión casi aritmética. Ya se fueron Mario y Lolo Plá, el primero porque inevitable después de una primera vuelta en blanco y el segundo porque económicamente liberaba una cantidad importante para el club tras un rendimiento muy pobre. La plantilla se queda con los mimbres justos para formar una convocatoria. Salmerón tiene en estos momentos 21 futbolistas en la primera plantilla, si se incluyen a Ismael Benktib e Ikwu, que todavía no han disputado ni un solo minuto. Mientras no esté garantizada la llegada otros jugadores no hay voluntad de facilitar la salida de más futbolistas que generen más huecos. Hacerlo sería dejar al Recre sin los mínimos para formar siquiera una convocatoria.

La única operación activa en estos momentos es la del delantero Chico Díaz

De momento, la única operación de llegada que hay abierta es la del delantero del Ceuta, Chico Díaz, según informó Albiazules. El ariete responde a los parámetros claros del club en cuanto a presupuesto y experiencia y podría ocupar la ficha sénior de Lolo Plá. Además, tiene el perfil del 9 que reclama Salmerón y aunque provenga de un Tercera División cuenta con el visto bueno de los técnicos por su amplia trayectoria en la categoría.