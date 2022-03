El Recre ya habría ascendido en 10 grupos de la Tercera RFEF

Hace ya varias semanas que la conversación trending topic alrededor del Recreativo de Huelva es el ascenso. La inmaculada temporada en cuanto a resultados que ha cosechado el Decano ha terminado por centrar el debate en la jornada en la que se subirá de categoría. Ya han pasado dos fines de semana en los que el equipo albiazul pudo certificar matemáticamente el ascenso de categoría, pero no pudo ser, en gran parte, porque el Utrera, inmediato perseguidor no baja los brazos y sigue sumando puntos para continuar a la estela recreativista. Este fin de semana, que no juega el Recre, es el tercer match ball del Decano. Si el Utrera empata o pierde en su visita a Pozoblanco, Huelva será una fiesta.

Lo curioso es que el Recreativo suma 73 puntos en los 29 partidos que ha disputado esta temporada. Esto quiere decir que el Decano suma una media de 2,51 por partido. Estadística que, a estas alturas de la temporada, ya hubiese servido para ascender en algunos de los otros grupos de la Tercera RFEF. Si cogiéramos la media de puntos por partido y el Recre sustituyera al primer clasificado de cada grupo, ya habría ascendido en 10 de los grupos de la Tercera RFEF. Esto sería así hallando los puntos que tendría el Recre en ese grupo (puesto que no todos van en la misma jornada), tomando la distancia con el actual segundo clasificado, y contando los puntos que faltan por disputarse. De este modo, el Decano ya sería equipo de Segunda RFEF si ocupase una plaza en los grupos: asturiano, cántabro, vasco, valenciano, madrileño, Andalucía oriental, canario, murciano, extremeño y manchego. Sin embargo todavía tendría que seguir sumando puntos en los grupos gallego, catalán, castellano leonés, balear, navarro, riojano y aragonés.

La gran temporada del Recreativo de Huelva es incuestionable. Es el mejor equipo de la Tercera RFEF. Y es que sería líder de todos y cada uno de los grupos de la categoría. Y además con puntuaciones de otro calibre, si ya los 73 puntos que tiene actualmente en el grupo X, en el grupo madrileño, por ejemplo, tendría 85 puntos, mientras que el líder actual el Atlético B tiene 77 puntos.

Así, el Decano podrá subir este fin de semana, y lo curioso es que lo haría sin saltar al césped. La certificación o no del ascenso de categoría se sabrá alrededor de las 20:00 de este domingo, una vez que finalice el Pozoblanco - Utrera, que se disputa en tierras cordobesas.

Mientras tanto, el Recreativo de Huelva continúa con sus sesiones de entrenamientos en la Ciudad Deportiva a las órdenes de Alberto Gallego. El que sigue trabajando al margen del grupo es Pablo Gallardo, que continúa con su proceso de recuperación a la espera de ser de la partida cuanto antes y ayudar así a sus compañeros. Las sesiones de entrenamiento proseguirán este jueves, viernes y sábado a las 10:30 en la Ciudad Deportiva. El domingo será día de descanso para la plantilla, a la espera de un posible ascenso y la posterior celebración del equipo y la afición recreativista.