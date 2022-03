Recre: Mentalidad de trabajo y trabajo

Semana inusual la del Recreativo de Huelva. El Decano prepara su compromiso con Los Barrios de este domingo viniendo de perder el fin de semana pasado, algo que solo había ocurrido una vez en toda la temporada. "El reencuentro es duro, a nadie le gusta perder. Pero sabemos el partido que hicimos, que no estuvimos bien y ahora estamos trabajando para volver a la senda del triunfo. Sabemos que estas cosas no nos pueden pasar. Sabemos que al relajarnos, al no entrar bien en los partidos, cualquier equipo, al final te puede ganar", explicó el jugador del Recre, Ismael Barragán, en rueda de prensa.

Cuestionado sobre lo que dijo Gallego acerca de que había afectado al equipo lo que se comenta desde fuera acerca de cuándo se va a ascender, Barragán señaló que "son declaraciones que se dan justo después de una derrota dura. Supongo que eso se dice en el momento, luego vimos también que ha rectificado, no creo que el entorno nos llegue a afectar, al revés nosotros queremos que la afición esté ahí, que nos apoye, porque al final son los que nos llevan muchas veces a conseguir la victoria".

Aunque el equipo perdió el pasado fin de semana en Puente Genil por 3-1 el Recre tuvo también sus ocasiones de lograr algo más. "Pudimos adelantarnos pronto en el marcador con una jugada que tuvimos, pero al momento nos metieron el gol, hubo la expulsión, se volvió como todo en contra. Luego salimos de vestuarios y al momento nos meten el segundo. Es verdad que tuvimos ahí una reacción donde el equipo manda dos balones a los palos, que no entraron tampoco. Al final fue una acumulación de todo. Hay que estar al 100% porque cualquier equipo, al final, te puede pintar la cara". De todo esto "tenemos que aprender", añadió Barragán. Ahora, "tenemos que seguir trabajando como veníamos haciendo. Entrar bien en los partidos, hacer nuestro fútbol".

Cuestionado si se ha pagado el esfuerzo del último mes, en el que el Recre ha disputado partidos en miércoles y fin de semana, Ismael Barragán, señaló que "personalmente no creo que sea por cansancio acumulado en las piernas". En cambio, la derrota en Puente Genil lo achacó más a "un cúmulo de cosas" pero del propio partido porque "el equipo físicamente está bien para afrontar lo que queda de liga".

Por su parte, Juanjo Mateo, señaló que tras la derrota se volvió a los entrenamientos "con la mente puesta en el partido del domingo frente a Los Barrios. Fue una derrota dura frente al Puente Genil, pero esto es fútbol y tenemos que seguir trabajando". Sobre lo ocurrido el pasado domingo, el recreativista señaló que "aparte de que ellos tienen muy buen equipo, entraron mejor en el partido, hicieron muchas cosas bien y nosotros algunas no tan bien. Creo que merecieron la victoria".

Preguntado por si afecta al grupo cuando se habla de ascenso, el lateral apuntó que "vamos partido a partido. Tenemos que corregir los errores y a pensar en el partido del domingo, que va a ser complicado". Sobre Los Barrios, Mateo explicó que "vienen en una dinámica bastante negativa, pero intentarán de alguna manera sacar algo positivo de aquí. Nosotros tenemos que salir desde el principio súper enchufados y a por la victoria".