Juanjo Mateo: "Somos merecedores del triunfo"

Como viene siendo habitual, tras el compromiso liguero del Recreativo de Huelva, algún jugador habla a los medios de comunicación para hacer un análisis del encuentro. Así, después que el Decano lograse los tres puntos el pasado domingo en el Nuevo Colombino frente al Puente Genil, Juanjo Mateo expresó su alegría por el gol pero sobre todo “por la victoria en casa. Estamos invictos y con la portería a cero aquí. Sabemos que ahora tenemos una serie de partidos seguidos, el primero en Los Barrios y después otro intersemanal contra el Xerez”.

En este sentido, el futbolista recreativista apuntó que “era muy importante la victoria”. Y para ello, el equipo “ha salido enchufado desde el principio y ha ido a por los tres puntos. Somos merecedores del triunfo sin duda”.

En cuanto al ambiente vivido en el Nuevo Colombino, que reunió a unas 8.000 personas, Mateo señaló que “se acaban ya los calificativos para la afición y para el apoyo que nos da. En casa o fuera siempre están y nosotros lo agradecemos enormemente. Tenemos el apoyo constante y es esencial para nosotros”. Hay que reseñar que Juanjo Mateo se estrenó como goleador del Recre en esta liga.

También habló con los medios de comunicación tras la victoria del Recreativo, Pablo Gallardo, quien recalcó que “era una victoria importante y seguimos líderes, que era lo que buscábamos. En esta semana se han dado también enfrentamientos que nos podían dar peligro. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo y estamos muy contentos”. Hay que recordar que esta jornada se enfrentaron en sí el Utrera y el Gerena (3-0) y el Ciudad de Lucena frente al Xerez (1-0), partidos encuadrados en la parte alta de la clasificación del grupo X de la Tercera RFEF.

“Es cierto que todo pasa porque nosotros ganamos. Si al final no somos capaces de conseguir los tres puntos, sería al contrario, los rivales nos recortarían distancia. No sé cómo han ido los resultados pero, mientras nosotros ganemos, cualquier cosa que pase en los demás campos nos beneficiará”. Además, Pablo Gallardo reconoció que “al final del partido he notado un poco de fatiga muscular. La segunda parte ha sido muy exigente y hemos tenido muchas transiciones de ida y vuelta. Solo ha sido eso”, por lo que “no hay ningún problema”.