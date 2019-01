El Recre saca en Don Benito licencia para soñar (0-2)

Va en serio, mucho. Este Recre arranca la segunda vuelta con derecho a soñar, a pensar en todo. Su tercera victoria seguida lo coloca a dos puntos del play off, quinto clasificado y con una fuerza que hace pensar que todo es posible. El Decano gana con balón, sin él, por pegada, en la trinchera, en el barro o sobre un tapiz.

El de Don Benito fue una demostración de la evolución de un equipo que todavía no ha tocado techo y que desborda entusiasmo, tanto como penurias ha dejado atrás. Salmerón ha logrado hilvanar un bloque que compite siempre, que se adapta a todo, que responde a cualquier planteamiento y que te gana con su fútbol o con el tuyo. El Don Benito se lamenta de ello, como hace una semana su vecino Villanovense. En un partido incómodo, de esos clásicos de la categoría en los que la seriedad es un valor demostró el Recre la madurez necesaria. Tiene 18 jornadas por delante, en las que vendrán buenos y malos momentos, llegarán derrotas y victorias, pero este Recre ya es un candidato por derecho propio.

Los cambios onubenses cumplieron a la perfección. Las bajas no se notaron. Caye Quintana ni siquiera fue necesario, Ródenas cumplió y Chico Díaz debutó con gol. Todo parece ir por fin de cara. Fue un partido de guerrilla, de brega, lucha y mono de trabajo en el Vicente Sanz. El Don Benito llevó el duelo a su terreno, a la intensidad, la pelea y la presión ante la seguridad de que cuanto menos espacios y posesión tuviese su rival menos opciones tendría. El Recre quiso pero no pudo en una primera mitad sin mucho juego, en los que los dos contendientes se dedicaron a esa pugna en la que ninguno pudo imponerse. Ni el Recre logró que la pelota fuese protagonista, ni el Don Benito que su derroche físico amilanase a los albiazules.

Este Recre no rehúye la pelea. Es un equipo que ha demostrado una capacidad de adaptación importante a cualquier circunstancia y que además ante rivales de la zona baja sabe madurar los partidos. Por ello no se desesperó. Te gana si hay que hacerlo con el balón y si tiene que tirarse al barro. Eso desespera a cualquier rival. Si el Don Benito quería pelea la tendría. Logró no encerrarse atrás, consecuencia habitual de este tipo de encuentros en los que un equipo se centra en apretar y apretar para no dejar respirar al oponente.

Eso sí, cada vez que el Decano logró quitarse esa presión local para circular con sentido la pelota le demostró a su oponente que le podía hacer mucho daño, que tenía calidad suficiente para ello. De ahí que los de Juan García tuviese muy claro que tenían que anular a los albiazules, ahogar su creación siempre encima de hombres como Barroso o Quiles. Cuando menos la tocasen, mejor. Como respuesta, robo y salida rápida. Una fórmula básica, clásica y que en Segunda B se convierte en el mecanismo habitual de muchos equipos. Se encontró con que este Recre si algo sabe hacer es defenderse ante esos escenarios. La zaga albiazul apenas sufrió.

En ataque las ocasiones fueron mínimas durante los primeros 45 minutos. Un cabezazo de Ródenas en los primeros compases fue el primer aviso. Tropi desde la frontal probó a Sebas Gil en la primera acción clara de toque que tuvo el equipo de Salmerón allá por el 26. Quiles vio la amarilla al borde de la media hora cuando trató de forzar el error del colegiado con su caída en el área. El primer penalti de la temporada tuvo que esperar a pesar del amago inicial del colegiado. Con el tiempo cumplido la tuvo Víctor Barroso con un golpeo que se le marchó ligeramente alto.

Si al Don Benito su despliegue de la primera le dio para un máximo de 0-0, el Recre sabía que a poco que elevase su rendimiento y el desgaste abriese espacios en su oponente tendría sus oportunidades. Este Decano sabe esperar su momento. Los extremeños quisieron dar un paso al frente, se abrieron lo justo para que de forma implacable le asestase un golpe letal los albiazules. Un centro medido de Borja Díaz al segundo palo lo cazó Víctor Barroso con un cabezazo preciso para poner por delante a los onubenses en el 53. Juan García debe tener pesadillas con el onubense, que marcó en la ida y repitió en la vuelta.

El Don Benito ya no tuvo opciones. Ni encontró fuerzas ni fútbol para hacer sufrir al Recre. Los de Salmerón tuvieron 40 minutos por delante en los que gestionar el marcador, la ansiedad de un rival angustiado y esperar liquidar el choque. No era una situación nueva para los onubenses. La única posibilidad que tenía ya el Don Benito era un accidente, un error de los albiazules.

Salmerón comenzó a mover su banquillo. Metió a Chico Díaz para fijar a los centrales, estirar a su rival y que sus dejadas habilitasen los movimientos de sus compañeros en busca de ese 0-2 tranquilizador. Refrescó la sala de máquinas a quince minutos del final con Carlos Martínez. El Don Benito se dedicó a bombear ya balones sin criterio alguno. Su única intención fue llevar el balón al área albiazul con la esperanza de que algo sucediese cerca de Marc Martínez. La mínima distancia era el único riesgo recreativista, que demostró siempre estar muy por encima de su rival. Con paciencia esperó su ocasión. Dejó a su rival morir en la orilla para en una contra letal regalar a Chico Díaz el debut soñado con el 0-2.

Ahora le toca al Nuevo Colombino. Dentro de siete días vuelve el Recre a su casa. Queda un mundo por delante, pero qué bien saben estos lunes.

FICHA TÉCNICA:

Don Benito: Sebas Gil, Trinidad, Álex Herrera (José Manuel 82’), Ismael Heredia, Mario Gómez, Ale Zambrano, Abraham Pozo, Gonzalo (Kofi 65’), David Agudo, Pepe Bernal y Ordóñez (Curro 46’).

Recreativo: Marc, Andrade, Puerto, Iván González, Tropi, Llorente, Barroso (Carlos Martínez 76’), Quiles, Borja Díaz (Chico Díaz 69’), Diego Jiménez y Ródenas (Traoré 86’).

Árbitro: Cueto Amigo (Castilla y León). Mostró amarilla a Quiles (32’), Diego Jiménez (72’), por el Recreativo.

Goles: 0-1 Víctor Barroso (53’). 0-2 Chico Díaz (90').

Incidencias: Encuentro disputado en el Vicente Sanz de Don Benito ante unos 1.500 espectadores con unos 300 seguidores de Huelva en las gradas. Terreno de juego bastante irregular y alto. El partido se detuvo al saltar los aspersores del riego.