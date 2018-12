Fernando Llorente: "No reclamamos nada fuera de lo normal"

Fernando Llorente, jugador del Recreativo de Huelva, también se ha referido a los impagos que sufren los empleados del Decano. “Desde que tuvimos la reunión con el alcalde hace tres semanas tenemos la esperanza de cobrar. En teoría se nos dijo que iba a ser pronto y aún estamos esperando. La esperanza nunca se pierde, pero después del tiempo que ha pasado ya no sabemos qué pensar”, indica.

El centrocampista prefiere no hablar sobre muchos rumores que aparecen en las redes sociales. “Toda la información que viene de fuera estamos un poco aislados. En aquella reunión se nos prometieron unas fechas para estar al día, pero desde entonces no tenemos noticias de nada ni nadie se ha puesto en contacto con nosotros otra vez. Ya hay que esperar a ver qué sucede cuando llegue esa fecha, que ya queda muy poco, y después que cada uno tome sus decisiones y haga lo que considere oportuno”.

“Hay situaciones muy difíciles y gente que lo está pasando muy mal”, afirma Fernando Llorente

Llorente, a la pregunta de si se plantea salir del club si no cobra antes del 31 de diciembre, respondió de este modo: “La situación personal de cada uno puede ser diferente. Cada uno tiene sus circunstancias, su familia y tiene que velar por sus intereses. Aquí estamos todos unidos en el mismo barco y con el mismo objetivo. Esperamos que todo se solucione por fin, pero si llega ese momento y no han cumplido lo que nos prometieron cada uno tomará sus decisiones. Pero de momento no pensamos más allá. El equipo reclama lo que es suyo y por lo que está aquí. La intención del equipo es darlo todo en el verde”.

El jugador admite que todos los problemas extradeportivos afectan. “Desde el principio hemos tratado de aislarnos, de centrarnos en el día a día y de pensar sólo en la pelota y en el verde, pero aunque no quieras inconscientemente te afecta. Intentamos entrenar de la mejor manera posible pero es un factor que está ahí y que ya lleva mucho tiempo con nosotros. Protestamos para que la gente se dé cuenta de que no estamos reclamando nada fuera de lo normal. Hay situaciones muy difíciles y gente que lo está pasando muy mal y esperamos que todo se solucione por el bien de todos”.

Confiesa que “da mucha rabia” la decisión de Santos Pargaña de conceder el gol del Atlético Sanluqueño tras el derribo de Dani Muñoz a Israel Puerto. “Te tira todo el trabajo de la semana. Creo que estábamos haciendo las cosas bien y teníamos el partido dominado. Y un fallo que la gente vio tan claro... En fin, todo el mundo puede equivocarse y no hay que darle más vueltas. El domingo pasado nos quitaron dos puntos pero ya hay que pensar en el Granada, para sacar tres puntos el sábado e irnos de vacaciones con la tarea hecha”.

Por último, opina que el filial nazarí “es un equipo joven, con talento, mucha creatividad y capacidad de hacerte daño. Pueden ser muy peligrosos en las transiciones rápidas. Pero jugamos en casa y debemos intentar llevar el partido a donde más nos interese”.