Reconocimientos médicos en la vuelta al trabajo

El inicio de la pretemporada arranca hoy con los tradicionales reconocimientos médicos cuya parte ordinaria la hará el Servicio de Prevención de AVS en la Clínica del Carmen, mientras que las pruebas de esfuerzo se harán en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte de la Junta de Andalucía.

Un poco más habrá que esperar aún para ver a la plantilla recreativista en acción, ya que los entrenamientos del primer equipo albiazul no comenzarán hasta el próximo miércoles. A los trece jugadores con contrato en vigor (Marc Martínez, Pina, Diego Jiménez, Pablo Andrade, Traoré, Jonathan Vila, Borja Díaz, Fernando Llorente, Víctor, David Segura, Natalio y Caye Quintana) habrá que sumar la presencia de cuatro canteranos que arrancarán con el primer equipo, como son el meta Vichi, los centrocampistas Cerpa y Díaz y el delantero Diego Vargas. Cerpa ya no tiene contrato con la entidad albiazul, pero realizará la pretemporada con la intención de convencer a Salmerón y quedarse con una de las seis fichas de sub-23 de la primera plantilla. De no ser así el centrocampista palermo dará por concluida su larga etapa en el club albiazul.

También se espera que el Recreativo pueda cerrar alguna incorporación en los próximos días que aumente el número de efectivos de los que disponga José María Salmerón en sus primeras sesiones.