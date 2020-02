Quique Rivero zanja la polémica del penalti: "Ni Morcillo ni yo tenemos ningún problema"

Quique Rivero aseguró sobre la polémica generada en torno al penalti de la pasada jornada ante el Sanluqueño que “no hay problema, no hay tema. Sí he visto la acción por televisión y entiendo que desde fuera se viera como algo raro, pero no tengo ningún problema, ni lo tengo yo, ni lo tiene él ni lo tiene nadie” y no quiso aclarar qué pasará si se repite la acción y a qué acuerdo han llegado. “Cuando haya un penalti se verá”.

El centrocampista del Decano habló también sobre la importancia de la victoria lograda ante el Sanluqueño: “Necesitábamos un partido así y más en casa; fue un partido bastante completo, salvo 5 o 10 minutos de la primera parte, porque tampoco podemos pretender estar los 90 minutos en su campo. Lo único que tenemos que mejorar es marcar gol antes, porque con la primera parte que hicimos con tantas llegadas y tantos centros teníamos que habernos ido al descanso con ventaja, no podemos desaprovechar nuestros momentos buenos porque al final sufriremos”.

El 'cerebro' albiazul reconoce que el otro día “sí” se encontró a gusto. “También me tengo que adaptar a las características del equipo, no puedo pretender que el equipo se adapte a mi. Disfruto y saco lo mejor de mi cuando el balón pasa muchas veces por jugada por mi, y eso nos está costando durante el año por las características de nuestros jugadores más peligrosos y por las características del equipo. El otro día hicimos jugadas más largas y eso nos permitió robar tras pérdida y jugar mucho en campo contrario, y ahí me sentí más cómodo, pero también lo estoy lanzando contras o jugando hacia delante”. “Necesito tanto jugadores que vayan al espacio como que reciban al pie”, añade.

Rivero hace autocrítica y destaca que “la situación que estamos viviendo no es la que esperábamos, tenemos que ser conscientes y saber que los jugadores no pueden jugar solo a favor de corriente, tienen que sacar lo mejor de si en situaciones como estas, en revertirlas, y eso estamos”.

El encuentro de la primera vuelta Recreativo y Balona empataron a un gol: “Nos faltó tener un poco más el balón, ellos se encontraron cómodos. Nos pusimos por delante y ellos empatan en una falta a balón parado. Han cambiado de entrenador y su forma de jugar, pero sabemos lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que evitar de ellos, y en eso trabajamos”.

Llegan ahora dos partidos de máxima exigencia, visita a la Balona y recibir al líder Marbella, que pueden marcar el futuro a corto plazo del Decano. “Necesitamos ganar como lo necesitábamos el domingo; hay que seguir sacando buenos resultados, y cualquiera se va a jugar mucho, cada vez quedan menos partidos y menos margen de error; seguramente los partidos serán más cerrados”, concluye.