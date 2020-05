Quique Rivero: "¿Continuar en el Recreativo de Huelva? ¿Por qué no?"

Quique Rivero ha sido uno de los titulares fijos en el Recreativo esta temporada. En la liga disputó 22 partidos (21 como titular), con 1.731 minutos, 3 tarjetas amarillas y 2 goles, a lo que hay que sumar 373 minutos en la Copa del Rey. Una lesión ante el UCAM Murcia le tuvo seis semanas lesionado.

Quique Rivero reconoce que la temporada del Decano “ha sido bastante mala; prefiero no hacer una valoración de mi temporada, porque lo grupal prima sobre lo individual”. El cántabro de 28 años destaca que “no hay un solo motivo por el que no hayamos cumplido los objetivos, saldrían 50; cuando las cosas salen bien es por muchas circunstancias y cuando salen mal, también. No sabría decir qué cosas han faltado, si lo supiera habría intentado hacerlas”.

¿La clasificación es justa? El Decano estaba 13º cuando se paró la competición el 8 de marzo tras la jornada 28. “A lo que se ha jugado sí hace justicia, pero no se puede hacer una valoración global por lo jugado hasta ahora, es algo que ya no tiene solución”.

La Federación Española decidió dar por terminada la Liga sin descensos y que sólo se disputen los play off de ascenso. “Es la solución más justa dentro de las injustas; acabar la liga así no es lo que se debería hacer pero es lo que requiere la situación. Veo bien la determinación que han tomado respecto a la parte alta de la tabla pero también debería haber descensos”, destaca el ‘cerebro’ albiazul.

La creación de la 2ª B Pro no puede conllevar una presión extra para los equipos grandes; al revés, tienes que pensar que vas a estar ahí"

Quique Rivero ve con buenos ojos la reestructuración de la categoría. “Hacer una Segunda B de dos grupos puede ser positivo; el primer año puede que cueste como suele pasar siempre que hay cambios, pero a la larga se profesionalizará la categoría, que es lo que se pretende, y la medida puede ser buena”.

Para clubes grandes e históricos como el Recreativo, Hércules... este año habrá una presión extra, ya que si no logran entrar en la nueva Segunda B Pro en la práctica será un descenso de categoría. “A ese tipo de clubes les interesará estar en una categoría más profesional aunque no sea la Segunda A. No puede conllevar una presión extra; al revés, tienes que pensar que vas a estar ahí”.

A los futbolistas les espera un largo periodo sin partidos, ya que si la próxima liga arranca en octubre, la pretemporada comenzará a mitad de agosto. “No sé cómo la plantearán, pero si estamos mucho tiempo sin actividad lo lógico sería que la pretemporada fuese más larga”.

El futbolista termina contrato este verano. “¿Continuar? ¿Por qué no? Es una puerta que está abierta, pero de momento no hemos hablado nada. Tenemos contrato hasta el 30 de junio y desde que acabó la Liga el 8 de marzo tenemos un plan de trabajo; entrenamos todos los días salvo el domingo, y seguimos con el mismo plan, no ha cambiado nada”.

No creo que a Claudio Barragán le haya dado tiempo a darle forma al equipo que él quería", destaca

Respecto a la llegada de Claudio Barragán asegura que “cuando se va un entrenador que conoces y con el que estás acostumbrado a trabajar y llega uno nuevo la gente se activa más. Estaba empezando y no creo que a Claudio le haya dado tiempo a darle forma al equipo que él quería”.

Por último, Quique Rivero desvela uno de los ‘misterios’ de la temporada, el acuerdo al que se llegó tras la polémica del penalti con Morcillo. “No es ningún secreto de sumario”, asegura con buen humor. “Depende de la situación en la que se hubiera producido; si llega por ejemplo en un córner en el que estuviera Morcillo lo habría tirado él, y si no, sería yo el encargado de lanzarlo”.