Quiles: "Como no tenía protagonismo hablé con Zamora para salir"

Si hay un jugador que ha sentido alivio con el cambio de entrenador, ese ha sido Alberto Quiles. El onubense había sido condenado al ostracismo en los últimos encuentros por Claudio Barragán, a pesar de que su efectividad y su participación en el juego ofensivo del Decano en los primeros partidos del campeonato había sido determinante. Como no podía ser de otra manera, Quiles fue cuestionado por su situación personal tras el cambio de técnico, a lo que respondió con un deseo: "Ojalá con Calle tenga más minutos. Yo entreno para jugar, pero luego es el entrenador el que decide".

Quiles valoró, sin profundizar demasiado, la última decisión de Claudio Barragán, que fue darle entrada al choque ante el Algeciras en el descuento y con un 3-1 en el marcador: "No me sorprendió el cambio, el míster es que el decide, yo no me voy a negar a salir, pero no tengo nada más que decir". Ante esa situación que atravesaba el atacante, Quiles decidió hablar con el secretario técnico para solicitar su salida: "En enero llegó otra vez la oferta, estuve hablando con Zamora y teniendo el protagonismo que estaba teniendo quería salir. No estaba jugando nada. Zamora habló conmigo y yo estoy contento aquí en mi casa, en el club de mi vida y estoy súper feliz".

Sobre Calle también habló el onubense que indicó que "el equipo se está adaptando bien, Calle viene con muchas ganas, mete mucha intensidad en los entrenamientos y veo al equipo alegre y, de momento, todo genial". "Calle está metiendo mucha intensidad y no está solo encima mía. Desde el principio quiere que le metamos velocidad al balón y creo que eso nos va a venir bien. Nos tenemos que adaptar a lo que pide Calle, un equipo que tiene que tener la iniciativa, que quiere el balón y que en defensa tenemos que tener implicación todo el mundo", prosiguió el delantero. Además, Quiles también espera que la idea del nuevo técnico pueda verse ya en La Línea: "Seguro que sí. Es verdad que hemos estado parados en casa, pero antes de los positivos tuvimos tres o cuatro días de entrenos, ahora llevamos otros tres o cuatro y seguro que vemos algo de lo que quiere Calle".

Acerca del estado de forma que atraviesa el equipo dice que "nos hemos llevado diez días metidos en casa, y aunque hemos entrenado, se va a notar un poco, pero llevamos unos días entrenando y cogiendo ritmo. Veo al equipo bien y vamos a La Línea a por los tres puntos". Precisamente el aplazamiento de los dos últimos encuentros va a llevar al Decano a acumular muchos partidos en pocos días, algo que valora el ariete como "algo nuevo para nosotros. No estamos acostumbrados a jugar domingos y miércoles, pero intentaremos hacerlo bien y sacar el máximo de puntos posibles".

De la Balona ha indicado que "lleva tres victorias consecutivas y viene muy crecida, con una confianza enorme, pero nosotros tenemos que ganar ya y más fuera de casa. Vamos a ir a competir y a ganar porque no es normal que llevemos tanto tiempo sin ganar fuera". De todas formas, Quiles no ve que el choque sea una final, pero sí avisa que "el mes muy importante, no creo que sean finales porque si se pierde algún partido no vamos a estar fuera, pero sí que hay que darle importancia a los partidos para lograr el máximo de puntos posibles". "Parece que ahora vemos a los equipos de arriba muy lejos, pero tenemos tres partidos menos. Si jugamos antes y conseguimos los puntos el equipo va a ganar en confianza, pero tenemos que adaptarnos y conseguir los máximos puntos posibles", concluyó el atacante.