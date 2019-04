Quiles firma "no meter ningún gol más y marcar el del ascenso" del Recre

Alberto Quiles comparte la ilusión de miles de onubenses y desea que el sueño del ascenso del Recreativo de Huelva se convierta en realidad. El delantero del club albiazul, no obstante, sabe que para que ello suceda aún queda mucho trabajo por delante y, de momento, prefiere centrarse exclusivamente en el partido del próximo domingo frente a la Real Balompédica Linense en el Nuevo Colombino (12:00). “Ahora debemos pensar en conseguir los tres puntos frente a la Balona. Luego, cuando acabe ese partido, pensaremos en los siguientes. Nuestro objetivo ahora es ganar el domingo”, indica.

Quiles completó una gran actuación en el encuentro de la pasada jornada, cuando el Recre se impuso por 1-2 al Sevilla Atlético, resultado que permite al Decano mantenerse en la cabeza de la clasificación, igualado a 66 puntos con el líder, Melilla. “Estoy muy contento por la victoria y personalmente también porque me salió muy buen partido. Estuve muy cómodo y ojalá pueda seguir así”, desea. El canterano, que está cedido por el Córdoba, probablemente firmó su mejor encuentro desde que regresó al club de Huelva. Jugó bien entre líneas y gracias a su desparpajo y capacidad de desborde volvió locos a los defensas rivales. Durante la temporada no siempre le han salido las cosas, pero mantiene intacta la confianza. “Confío en mí mismo. Siempre intento jugar bien, pero hay veces que no salen las cosas aunque no es porque no lo intente. Siempre trato de ayudar al equipo y el otro día tuve la fortuna de que me saliera un buen partido. Esperemos que los que queden sean como el del otro día”, desea.

El delantero, de momento, lleva dos goles, una cifra que espera aumentar de aquí al final de la campaña aunque tiene un sueño especial, el anotar el tanto que posibilite al Recre dar el salto de categoría. “Firmo ahora mismo no meter ningún gol más y marcar el gol del ascenso”, destaca. “Es verdad que esta temporada me faltan goles. Lo sé. Siempre intento marcar, pero parece que este no es mi año en cuanto a goles. Pero insisto, firmo no meter ni uno hasta conseguir el del ascenso”, subraya.

Al Decano le restan por jugar dos encuentros en Huelva y otros dos fuera antes de que concluya el campeonato. Tras recibir el domingo a la Balona tendrá que visitar al Atlético Sanluqueño y al Recreativo Granada antes de acabar la Liga enfrentándose en el Nuevo Colombino al Villanovense. Quiles confía en seguir contando con el apoyo de la afición de Huelva. “Sabemos que no nos va a fallar. En los momentos malos estuvo siempre ahí animándonos y ahora en los momentos buenos va a seguir. Sabemos que va a estar ahí y para nosotros es súper importante”, señala.

El conjunto albiazul está haciendo historia. Acumula 18 partidos sin perder y el domingo puede igualar el récord de 19 encuentros consecutivos invicto que tiene desde la temporada 1990-91 entre Primera, Segunda y Segunda B. “Es una racha increíble y vamos a intentar prolongarla lo máximo posible porque tenemos capacidad para ello. Hay que seguir luchando porque aún no hay nada hecho”, comenta Quiles.

Quiles es optimista y cree que el Recre puede acabar la Liga como campeón del grupo

El onubense, incluso, cree que el Recre puede acabar como primero del grupo, lo que aumentaría sus opciones de dar el salto de categoría al poder disputar la eliminatoria de ascenso de los campeones de grupo. “Claro que en el vestuario nos vemos como líderes. Estamos empatados con el Melilla y en el momento que el Melilla falle y nosotros no, lo pasamos. Tenemos las mismas posibilidades de ganar que cualquier otro equipo. Hay que seguir luchando y peleando porque seguro que tendremos alguna oportunidad”, señala. Y es que el calendario del Melilla, a priori, tampoco es sencillo. Esta semana visita al Villanovense, la que viene recibe a un Badajoz que está en un gran momento de forma y también pelea por clasificarse para el play off, luego se desplazará para enfrentarse al Real Murcia y acabará la Liga en casa contra el Ibiza. “El partido contra el Badajoz creo que va a ser muy importante porque se enfrentan dos rivales directos que están por arriba. Veremos qué pasa aunque debemos seguir con la misma filosofía, centrándonos en hacer bien nuestro trabajo, en terminar la Liga lo más arriba posible y estar tranquilos. De momento, pensamos sólo en ganar a la Balona”.

Con cuatro jornadas aún por disputarse y 12 puntos en juego el Recre está en una situación envidiable para clasificarse para disputar las eliminatorias de ascenso. “Creo que si ganamos este finde y se dan los resultados podría ser que matemáticamente ya estemos dentro. Si no nos metemos es porque la liamos pero hay que seguir luchando con ilusión y la máxima ambición porque todavía no hay nada hecho”.

El gran rendimiento del Decano supone “un orgullo” para el onubense. “Después de los malos momentos que ha pasado este club ahora que esté arriba es un orgullo. Esta plantilla es espectacular, cualquier jugador que entra da la talla y eso es lo que hace que estemos arriba”, explica.

A su juicio, la clave del éxito reside en “estar unidos. Somos una familia. No hay ningún mal rollo ni mala cara porque uno no juegue. Vamos todos a una, todos luchamos por intentar ser titulares y eso nos hace mejorar y es positivo para el equipo”.

Otro de los factores que influyen es que el Recre es el conjunto del grupo que menos tantos encaja. El buen trabajo defensivo se ha convertido en un sello de identidad del plantel entrenado por José María Salmerón. Así, los delanteros son los primeros en empezar la presión a los rivales para intentar recuperar la posesión del esférico. “Queremos tener el balón y cuando no lo tenemos hay que pelear por arrebatárselo al rival. Eso es lo que tenemos que hacer, luchar por tener la posesión lo máximo posible porque al final el que tiene el balón es el que goza de oportunidades de marcar. Eso es lo que nos pide el míster: luchar, defender, y es lo que estamos haciendo”.

Quiles ha alternado titularidades con suplencias. Tras perderse los cuatro primeros partidos (arrastraba una sanción federativa de la campaña pasada con el Córdoba B) ha participado en el resto de los encuentros excepto el de la vigésima quinta jornada frente al Ibiza, en el que no pudo jugar por acumulación de cartulinas amarillas. En total ha salido 19 veces en el once inicial y otras nueve desde el banquillo para acumular 1.824 minutos de juego. “A cualquier futbolista le gusta jugar de titular y al final el que decide es el míster. Nosotros tenemos que estar preparados para jugar desde el principio o solo un minuto. Está claro que a mí me gustaría jugar todos los partidos todos los minutos de la Liga, pero el que decide es el míster y hay que estar conforme con su decisión porque él quiere lo mejor para el equipo. El domingo pasado tuve la suerte de jugar de titular e hice un buen partido. Ahora hay que seguir en esta línea”.

El Recre ha necesitado 34 jornadas para que le señalaran el primer penalti a favor de la temporada, que provocó Quiles en la Ciudad Deportiva sevillista. “Es un dato súper curioso tanto tiempo sin que nos piten un penalti. Nunca me había pasado algo así. Si no señalan ese no hubieran pitado ninguno. El del domingo fue bastante claro”, concluye.