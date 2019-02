Quiles dice que "aún no hemos hecho nada"

“Aún no hemos hecho nada”. Alberto Quiles, futbolista del Recreativo de Huelva, resume el sentir de la plantilla albiazul, que ayer por la tarde empezó a preparar el encuentro del próximo domingo frente a la UD Ibiza, tras disfrutar la plantilla de dos días de descanso después de golear en Murcia al UCAM (1-5). “Hay que ir paso a paso, con tranquilidad. Nosotros aún no hemos hecho nada; ahora mismo si terminase la Liga no jugaríamos ni el play off. Tenemos que estar con los pies en el suelo, sabiendo que aún queda mucho trabajo por delante”, señala.

El delantero onubense es baja segura para el choque frente al club pitiuso, al tener que cumplir un partido de sanción federativa por acumulación de cartulinas amarillas. “Ahora mismo, en la situación que está el equipo, con la dinámica que llevamos, da gusto jugar y la verdad que es una lástima que no pueda jugar este partido, en casa y con la afición. Creo que el estadio va a estar lleno y es una pena, pero bueno los compañeros que jueguen seguro que lo harán bien”, indica el ariete recreativista.

La magnífica racha de resultados cosechada por el conjunto albiazul ha aumentado la ilusión de los aficionados onubenses, que ven cómo el equipo va a más. De hecho, el Recre es el equipo que presenta el mejor porcentaje de puntos conseguidos en lo que se lleva de año 2019 entre todos los clubes de Primera, Segunda y Segunda División B. El Decano ha logrado cinco victorias y un empate, con un balance de 2,67 puntos de media por partido. “Tenemos un gran vestuario, con buenos jugadores. Al principio muchos éramos nuevos y apenas nos conocíamos pero en el momento que ya sabemos cómo es cada uno en el campo y especialmente la unión que hay entre todos, han hecho que lleguen buenos resultados y nos ha hecho crecer como grupo. Ojalá continúe así la dinámica”, destaca.

Quiles destaca que "necesitamos mucho el apoyo de la afición. Los ánimos de la gente te dan un plus”

Las previsiones apuntan a que el Nuevo Colombino puede registrar la mejor entrada de la temporada. “Ojalá sea así. En las redes sociales estoy viendo que el campo se va a llenar, que va a ir mucha gente, esperemos que sea cierto porque necesitamos mucho el apoyo de la afición”, afirma.

Quiles anotó en La Condomina el tanto que cerró la goleada frente al UCAM, en el que supuso su segundo gol de la temporada. El primero llegó en la octava jornada y sirvió para darle el triunfo al Recre en su visita a El Ejido por 0-1. “Llevaba tiempo sin marcar y tenía muchas ganas. Esta temporada parece que los goles no están llegando y tenía esa espinita clavada. Por fin me tocó y ojalá pueda conseguir muchos más”, desea, aunque matiza que “lo más importante no es que yo marque, sino que el equipo gane”.

Sobre el próximo rival, el Ibiza, comenta que “es un equipo que tenemos ahí al lado en la clasificación que si nos gana se pone a tres puntos. Tenemos que afrontar el partido como todos, salir a ganar e ir a por todas. En nuestra casa no se pueden escapar los puntos, tenemos que hacernos fuertes en el Nuevo Colombino”.

Por ello, el onubense hace un llamamiento a la afición onubense, para que una vez más se convierta en el jugador número 12 del Decano. “Es una realidad. Parece que tienes más fuerza en el campo, los ánimos de la gente te dan un plus. La afición siempre ha tenido un comportamiento magnífico y seguro que lo va a seguir teniendo. Yo animo a todo el mundo a que el domingo acuda al estadio, porque necesitamos su apoyo”.