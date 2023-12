Primeros movimientos en el mercado de los rivales del Recre

No será hasta el 2 de enero cuando el Recreativo de Huelva regrese a la competición, pero las vacaciones no son un síntoma de parón. Y menos en el mercado invernal. Tanto es así que ya hay rivales del Decano que se han comenzado a mover con celeridad para llegar a la vuelta de Navidad con 'cierta ventaja'. El Recre, que vuelve al trabajo el próximo 27 de diciembre, mirará al mercado para reforzarse, pero por el momento no ha realizado ninguna contratación ni ha dado luz verde a alguna salida.

Los rivales de los albiazules ya se mueven de cara al mercado invernal. El Castellón, que anda en la cima de la tabla del Grupo 2 junto al Ibiza, anunció este jueves la renovación de su goleador, Jesús De Miguel, hasta 2026.

El delantero madrileño vive su segunda temporada en el club de la capital de la Plana. Llegó al Castellón el 31 de enero de 2023, en el tramo final del mercado hibernal de la temporada 2022-2023 y se afianzó rápidamente en la titularidad -anotó seis tantos-. Durante este curso, el 9 del conjunto orellut acumula ya 12 tantos en los 17 partidos que ha disputado en liga y siendo elemental en los planes de Dick Schreuder, con quien ha disputado 1.384 minutos.

No es el único movimiento en Primera RFEF, ya que el Melilla, colista del Grupo 2, decidió prescindir de Vinícius Tanque para poder dar el alto a Bangaoda. Además, el Alcoyano rescindió al excordobesista Edu Campabadal y a Pablo Carbonell y Sergi García, mientras que el Atlético Baleares hizo lo propio con Javi Moreno. Por otro lado, en el Grupo 1, el SD Logroñés, que destituyó al técnico Andrés García tras perder 0-2 ante el Gimnàstic de Tarragona, firmó a Rubén Fernández Ferni.