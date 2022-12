El Recreativo de Huelva, obligado a reactivarse en Chapín

El Recreativo de Huelva visita este domingo al Xerez Deportivo FC (estadio de Chapín, 12:00) en un partido correspondiente a la 13ª jornada del grupo 4 de la Segunda Federación. Hace dos semanas todo era color de rosa para el Decano; había dejado atrás su irregularidad y atravesaba por un buen momento: cuatro victorias consecutivas, solidez atrás y una mejoría en el juego le permitían ver el futuro con optimismo, acercarse al líder Antequera y soñar con acabar el año como líder.

Pero los dos empates consecutivos (Utrera 0-0 y Sevilla Atlético 1-1) han ensombrecido el futuro y han provocado que vuelvas las dudas. Acabar 2022 como líder no es imposible, pero está muy muy complicado, y el primer objetivo es volver a sumar de tres en tres y recuperar sensaciones, porque el empate de la pasada semana ante el colista dejó un sabor muy amargo. El equipo acabó con una racha de cinco encuentros sin encajar un gol y además, cuando se puso por delante, no supo rematar el partido y acabó sufriendo y metido en su campo ante un Sevilla Atlético que acabó obteniendo premio en el Nuevo Colombino.

Abel seguirá teniendo las bajas de los lesionados Dopi, Cancelo y Juan Delgado para este compromiso, a los que se suma en esta ocasión el centrocampista Mbaye. El once inicial deberá variar muy poco del que salió ante el filial hispalense, básicamente porque el técnico no cuenta con muchas alternativas fiables, porque los jugadores que suelen salir desde el banquillo siguen sin convencer y sin darle un plus al equipo. Una constante que se viene repitiendo prácticamente desde el inicio de la liga. Así, podría salir de inicio con Rubén Gálvez, Juanjo Mateo, Bernardo, Manu Galán, Fran Ávila; Josiel Núñez, Jordi Ortega, Arjona, Iago Díaz, Peter y Caballero, con la opción de Laerte si Abel apuesta por introducir alguna novedad en la parte de arriba.

Y luego está el tema físico, porque el Recreativo baja su rendimiento en las segundas mitades y tiene que ‘vivir’ de los primeros 45 minutos. Tras el descanso le toca sufrir y 'guardar' lo que haya obtenido antes, generalmente un gol.

Con todo, el conjunto onubense está obligado a sumar un nuevo triunfo, no sólo para mirar hacia arriba (el Antequera está a 7 puntos), sino porque tiene varios rivales que le acechan, como el Yeclano (con el que está empatado a 22 puntos), Mar Menor (21), Betis y Sanluqueño (19) o Cádiz (18).

No estará solo el cuadro albiazul, aunque tampoco será un desplazamiento masivo; de las 400 entradas de Preferencia enviadas por el Xerez DFC, el Decano ha vendido 215. La previsión climatológica (riesgo de lluvia) y los dos últimos empates no ayudan, pese a no ser un desplazamiento lejano.

Y si necesitado está el Recreativo, más aún lo está el Xerez DFC, una de las decepciones en este tramo de campeonato. El conjunto azulino es el peor local de la categoría, no conoce la victoria en casa y está en puestos de descenso. Su técnico, Francis, pierde por sanción a Antonio Oca y los lesión a Rafa Parejo, José Ramón y Marcelo.

Ha sumado únicamente tres puntos en seis encuentros como local, tras empatar con el Yeclano (0-0), Betis Deportivo (1-1) y Cádiz Mirandilla (1-1), mientras perdió con el Mancha Real (0-1), El Ejido (0-1) y Cartagena B (0-2), y sólo ha conseguido un tanto en los cuatro últimos encuentros (lleva 8 en total).