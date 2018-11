Continuismo en Talavera

Existe un doble sabor en una derrota inmerecida, una mezcla de resignación por el resultado y de frustración por haber hecho muchas cosas bien y no ver ningún premio. El Recre que cayó ante el Melilla el pasado fin de semana abandonó así el Nuevo Colombino, con ese regusto amargo. No le queda otra al cuadro de Salmerón que tener la convicción de que el camino está marcado, como muestra, el aplauso con el que la hinchada despidió a los suyos a pesar de caer ante el cuadro norteafricano.

Los albiazules tendrán hoy una batalla ardua ante un Talavera que se ha amoldado a la perfección al Grupo IV. Los toledanos ejemplifican el fútbol de Segunda B con un fútbol pragmático en su máximo exponente, es decir, sin complicaciones en la zona defensiva y esperando el dominio de las segundas jugadas para poder hacer daño a sus rivales, por lo que si hay algún equipo que vaya a querer llevar la iniciativa desde la asociación deberá ser el Decano. Y es que todo lo que sea competir con las mismas armas que el combinado de Fran Alcoy será ponerle en bandeja de plata el choque. De todas formas, puede que sea el mejor momento para visitar El Prado, ya que los locales solo han ganado uno de los cinco últimos encuentros y llevan dos partidos sin vencer ante su afición, lo que les ha llevado a perder posiciones y abandonar los cuatro primeros puestos, aunque el Decano también se ha vuelto de vacío en sus dos últimas salidas (San Fernando y Marbella).

Aunque Salmerón cuenta con alguna baja para el duelo de hoy, el míster almeriense podrá repetir el once que se midió al Melilla

El Recre compadecerá esta tarde con algunas bajas, pero ninguna de ella impedirá que Salmerón pueda repetir el once que dispuso el pasado fin de semana ante el Melilla. De hecho, parece que no habrá ninguna novedad en el once, aunque no es del todo descartable que Pina vuelva al once en lugar de Diego Jiménez. El rival sí que tendrá algunas ausencias importantes, como la del lateral derecho Juanra, sancionado; o la de los centrocampistas Reguera y Óscar Martín, lesionados. El combinado talaverano no ha querido desvelar el estado de Alberto Oca, que esperará hasta última hora para saber si podrá ser o no de la partida. El preparador local, Fran Alcoy, le dio importancia a la visita del Decano, al que considera “uno de los equipos más fuertes de la categoría”. El técnico del Talavera ya argumentó que el duelo ante el Recre “es muy complicado por todo”, pero que “lo es aun más por la importancia y el número de bajas que tenemos”.

El encuentro vuelve a llegar en medio de una semana ha tenido los mismos inconvenientes de los últimos tiempos para la plantilla del Recreativo, aunque al menos el cuerpo técnico y los jugadores han resuelto algunas de sus dudas en un turno de reuniones con el consejo de administración y el Ayuntamiento. La prioridad de la propiedad es dotar cuanto antes de recursos económicos al club para poder resolver la situación de impagos a personal deportivo y no deportivo para que lo extradeportivo no termine incidiendo de forma directa en el rendimiento deportivo del equipo.

Fran Alcoy: “El Recre es uno de los equipos más fuertes de la categoría, por todo”

Así, el objetivo del plantel albiazul no es otro que el de ganar para seguir cerca de las posiciones de privilegio, ya que entienden que su potencial les convertiría en candidatos a todo si existiese una estabilidad. De hecho, un triunfo metería de lleno a los albiazules en la lucha por las cuatro primeras plazas, todo un logro después de que el Decano haya transitado por la zona baja de la tabla desde su último descenso a Segunda División B.