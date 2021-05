Pouso: "No quiero salir de casa ni para esconderme"

El técnico del Recreativo, Carlos Pouso, ha atendido a los medios tras el entrenamiento de hoy para hablar del encuentro del domingo ante El Ejido y de la situación por la que atraviesa el Decano. Comenzando por el duelo ante el cuadro almeriense, que el Recre podría jugar ya descendido, el preparador vasco ha señalado que "tenemos que afrontarlo como si no estuviésemos descendidos, en el caso de estarlo. Tenemos un escudo que defender, una dignidad que mantener y tenemos que tratar de sacar el partido adelante, cosas que hemos intentado, pero no hemos conseguido".

Acerca del choque ante el Yeclano, que el Recreativo comenzó ganando, Pouso ha aseverado que "no nos dio ni tiempo a degustar el gol. En Lorca nos duró un poco más la alegría, pero el otro día en cero coma hicimos el penalti, que podemos discutir si fue fuera o dentro, pero era una falta innecesaria, a un rival de espaldas en una zona peligrosa. Hay que aguantar y no meter el pie. El estado de sobreexcitación y de nervios permanente en el que están los chavales les lleva a cometer errores. El que los comete es el primero en reconocerlo y luego hay que estar ahí". Eso sí, quiso ser franco el entrenador albiazul para decir que "cuando los errores se repiten en tiempo y forma tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Me escaqueo muy poquito. Yo seré muy mal entrenador, pero soy sincero. Yo digo verdades, no he venido a engañar a nadie, a mí las cosas me gustan decirlas claras y a la cara".

Sobre Quiles ha dicho que "estoy encantado, con Alberto y con muchos. Hoy he hablado con él sobre cosas que tiene que mejorar. No me preocupa que no trabaje, pero no es un chico indolente. Es más su imagen. Os enseñaría datos y veríais lo que corre, y no solo para adelante. Tiene un talento que tenemos que aprovechar y no podemos pedirle que corra como Fran o como Dani Molina. Que corra para adelante, que acierte más y poco que reprocharle. Creo que captó la lección el primer día, el jarabe de banquillo suele venir bien. No nos podemos permitir ahora jugadores como Alberto en el banquillo, pero además no se lo merece. Es un escándalo de futbolista y un chaval francamente majo".

También indicó Pouso al término del partido ante el Yeclano que no le podía reprochar nada al equipo, pero quiso matizar que "me refería a esfuerzo y generosidad. En otras facetas del juego se le puede reprochar, igual que a mí. Incidimos mucho sobre situaciones en la que el equipo tiene déficit. El equipo la cultura del esfuerzo la tiene, pero tiene esas carencias y cuando las sigue teniendo será porque yo también he hecho algo mal".

De la importancia de la falta de confianza de los jugadores ha indicado el míster recreativista que "esto es una pescadilla que se muerde la cola. Yo estoy más fresco y hemos palmado los cinco días. Ellos venían con una mochila con más piedras que la mía, la mía lleva un sentimiento de culpa que no os podéis ni imaginar, pero la de ellos es más jodida. Un futbolista en un estado de ánimo y confianza positivo es más capaz. Ahora animo a jugadores que en otras situaciones cogería del cuello, pero es que los veo desencajados. Hay momento en los que el equipo se bloquea y es falta de confianza".

Ha dado pistas acerca de la convocatoria Pouso, que ha explicado que "Fran y David Alfonso son jugadores del primer equipo, aunque tengan licencia del filial y no se nos pasa por la cabeza que bajen. Van a ir los que considero que tengan que ir, pero los titulares no porque no van a ayudar. Arjona y Álvaro van a ir con el juvenil porque les hace falta. Ya bastante mancha tenemos nosotros para manchar a los demás equipos. Moyano y Rubén, que están entrenando con nosotros normalmente, ya están entrenando con el filial". De la enfermería quiso explicar que "José Antonio, Alexander y Chuli tienen roturas musculares, no como las de José Carlos o Moha, que están tardando en recuperarse de una rotura como si tuvieran un ligamento cruzado. Alberto Martín está reincorporado al grupo y formará parte de la convocatoria".

De lo que supondrá el posible descenso albiazul en su currículum, ha indicado que será "tinta china sobre mi historial. No tengo derecho ni a hablar. La gente no me va ni a escuchar. Trabajo, sensaciones... Cero puntos. Buena imagen, pero a la primera china nos caemos. Hay que asumir la realidad con dignidad. He venido a salvar a un enfermo desahuciado y, lejos de salvarlo, lo rematado. Estoy jodido, no me gusta ni salir de casa, estoy para esconderme".

De la posibilidad de encontrar equipo de cara a la próxima campaña ha dicho que "estoy en la cola del INEM el día que se me acabe el contrato. He pensado en dimitir, claro que sí. Paso las noches en vela. No puedo. No he venido por la pasta, he venido por el Recre. A otro equipo no voy. No puedo renunciar a un contrato porque no me pertenece paro. Llevo 44 años cotizados y no quiero que nadie me tilde de malo ni de jeta".

Por último, y de la presencia de la afición en el partido, quiso explicar que "vengan 800 o 8.000 mi idea es hacer un partido digno, darle una satisfacción a la afición, que no nos quede la sensación de que somos tan malos. A la afición no le hemos dado nada y tendremos que aguantar el chaparrón. Tenemos que asumir lo que el pueblo diga".