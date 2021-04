Pouso: "El equipo evoluciona favorablemente, pero de nada sirve si no ganamos el domingo"

El técnico del Recreativo, Carlos Pouso, ha pasado por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva para atender telemáticamente a los medios al término del entrenamiento. El preparador albiazul ha hablado de las opciones que tiene el Decano de ganar en Lorca este domingo, un hecho que considera "posible", a pesar de la mala racha albiazul lejos del Nuevo Colombino. El entrenador vasco ha señalado que "estuvimos cerca de lo que pretendemos, en cuanto a juego. Jugamos como nunca y perdimos como siempre. Aún hay que hacer las cosas mejor porque no nos dio. En cuanto al tema psicológico, estamos en lo de siempre, la cabeza trabaja, pero el equipo siempre ha entrenado bien, no tengo queja y felicitaba a mis antecesores porque el equipo esa cultura la tiene. Hay que exprimir el limón, tocar alguna tecla diferente porque no estamos acertando. Estamos cerca de lo que queremos en juego, la actitud es irreprochable ya, pero nos falta un punto para ganar. A ver si el domingo somos capaces ante un rival que tiene dificultades en casa, pero nosotros parece que tenemos una maldición fuera. Espero que la gente que juegue asuma su responsabilidad y se muestra una cara muy diferente a la de El Ejido". "Lo del año sin ganar... Habrá que hacer algo diferente que no se haya hecho en ese tiempo. Necesitamos la mejor versión de los futbolistas para sacar esto adelante. Hay que romper con los tabús y demás porque hay que sacar el partido", ha continuado.

Sobre la conversación que mantuvo Pouso, junto con su segundo Raúl García, el pasado fin de semana a la salida del Nuevo Colombino con un grupo de aficionados ha desvelado que "nos dieron ánimos, estuvieron muy agradables y lo único que podemos hacer es prometerles trabajo. Era gente muy educada y correcta, ojalá todo el mundo sea así, aunque igual nos merecemos algún palo. Fueron gente maja y eso te crea más sentimiento de pena no poder devolverle tanto cariño. Lo vamos a intentar".

El debut de Álvaro Vázquez también ha supuesto que la cantera vuelva a estar presente de cara a los últimos cinco encuentros del campeonato. El míster de Leioa ha sido claro al explicar que "no nos queda otra que mirar al campo 2. Si estimo que el aire fresco nos va a venir bien vamos a seguir apostando por la cantera. Eso es un futuro del club como el Recreativo. Se ha trabajado bien, pero chavales que han destacado se han ido a otros clubes, pero yo no tengo 22 jugadores, tengo 45. El que llame a la puerta la voy a abrir, pero el que la tira... A ese le digo que esta es su casa. Poner diques al mar no es una premisa mía".

En lo que respecta al cambio de sistema, que hizo que el Decano actuara con un doble pivote y un mediapunta para fortalecer la zona medular, Pouso ha dicho que "a mí me gusta jugar así, pero más allá del dibujo, hicimos cosas que habíamos trabajado. Pero no le voy a dar pistas al Lorca. Hay muchas cosas en juego. Estoy durmiendo mal por la preocupación que tengo encima. Cuando estaba en mi casa dormía como un lirón. Hoy venía con el acojone de las PCR porque digo, a que alguno me da positivo, pero gracias a Dios me han dado todo negativo. Estamos viviendo en un sinvivir. Quizás por mi propia culpabilidad les estoy metiendo una chinita en la mochila que es aumentar peso. Somos responsables de todas las tristezas que le hemos transmitido a nuestra gente. Todo estamos concienciados de que el futuro del Recre depende de este partido".

Acerca de las sensaciones que ha tenido sobre cómo han ido los entrenamientos semanales, Pouso ha desvelado que "veo a la gente menos tensa, más desbloqueada, como que han cogido ya la idea... Es un juego diferente, más dinámica... El equipo evoluciona aceptablemente, pero no sirve de nada si el domingo no somos capaces de ganar el partido".

De la poca efectividad albiazul en los últimos choques ha indicado que "falta acierto en el remate en situaciones claras. Ha habido ocasiones que era más difícil echarla fuera o darle al portero que que cogería portería. No hago mucho hincapié en meterle el dedo al que yerra porque no creo en la suerte. Es una situación de un pase a la red, y si no la meto no puedo hablar de mala suerte, es un error, humano, pero fatídico para nosotros".

De los muchos puntos que se le han escapado al Recreativo en la recta final de los encuentros ha dicho que "en un porcentaje elevadísimo de los partidos en Segunda B, los goles se hacen del 70 al 90. Todo lo achacamos a la pandemia, pero es así. El nivel ha bajado, pero ha bajado al máximo nivel, y yo lo percibo también aquí. Los equipos llegamos muy justos al minuto 70, los partidos se abren y parece que hay más facilidad para coger a los equipos cansados. Encima si te pasas varias veces, pues ya estás más acojonado, pero lo veo una cuestión más general que particular".

Por último, Pouso ha tratado dos temas particulares. La polémica generada por una foto subida por Seth a las redes sociales en la que sale entrenando acompañado de Yaimil o Alexander entre risas, lo que generó cierto descontento entre la afición y que el técnico considera "un mal uso. Yo no me manejo en las redes sociales. La gente está muy concienciada y entrena muy bien, es lo que os puedo decir. Pero si Seth ha colgado esa foto, se merece un tirón de oreja. Son cosas de chiquillos, no lo habrán hecho con mala intención, pero es que hay más de 8.000 abonados que no pueden venir a vernos y que están jodidos, pues nos tienen que dar de hostias"; y la autoexpulsión de Matheus Santana ante el Recreativo Granada, que el técnico ha valorado diciendo que "si todo el mundo cuando estamos impotentes nos tomamos la justicia por nuestra mano perjudicamos al equipo. Creo que fue falta. Él es un poco desordenado en su forma de entender el juego. Es humano y se pueden cometer errores. Le he llamado la atención grupalmente. Hay que ser más fríos. Son chavales jóvenes, con mucha ansiedad, con mucha presión... Pero macarras no me gustan en mi equipo. Está disculpado, pero no se puede repetir en más ocasiones".