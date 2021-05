Pouso: "Me iré con una espina clavada con el club y la ciudad"

El técnico del Recreativo de Huelva, Carlos Pouso, ha ofertado en la mañana de hoy su última rueda de prensa previa a un partido. Lo ha hecho el preparador vasco aceptando que "los datos son irrefutables. No hemos conseguido poner el paracaídas. ¿Qué grado de culpabilidad tengo? Cien por cien. Culpables somos todos, pero es una falta de respeto acordarme de lo anterior. Una vez consumado el primer descenso, yo he venido a consumar el segundo. A pesar de mejorar en algunas facetas del juego, los resultados no dicen lo mismo. En ese aspecto me la tengo que comer y no me queda otra. Tengo una espina clavada con este club y esta ciudad y me temo que no voy a poder venir a esta provincia ni de vacaciones. Mi sentimiento es de responsabilidad".

Acerca de la dinámica que ha tenido el equipo durante su estancia en el banquillo ha dicho que "es más difícil lo que hemos hecho que sacar algún punto. Nos ha penalizado encarar el play off con el ánimo de ganar siempre. En una liga hay veces que no es tu día y empatas, aquí ha sido obsesivo lo de ganar y yo lo he transmitido. Quitando el día de El Ejido, que nos faltaron piernas, hemos estado en todos más cerca de ganar que de perder, pero hemos perdido. Haciéndonos menos ocasiones nos han marcado más. Nos ha penalizado el dominio de las áreas".

Sobre las pintadas que han aparecido en los últimos días en la Ciudad Deportiva ha explicado que "somos humanos y tenemos familias que sufren por nosotros. Hemos hecho mal nuestro trabajo y en cualquier profesión cuando haces mal tu trabajo te llaman la atención, la única diferencia es que aquí hay más gente pendiente. No está bien lo de las pintadas, pero tenemos que asumir que hemos hecho las cosas mal y hay que saberlo aceptar".

A pesar de que los resultados no han acompañado su estancia en el Decano, Pouso asevera que su periplo como míster albiazul "se me ha hecho corto. Ha sido un periodo corto, pero intenso. Me gustaría sacarme esta espina, aunque sea ganando el domingo. No serviría ni para quitar esta mancha, pero por lo menos demostrar que no somos tan malos como dicen los resultados".