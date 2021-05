Pouso: "El descenso es matemático, pero ya no teníamos ninguna esperanza"

El técnico del Recreativo, Carlos Pouso, atendió a los medios tras el choque ante El Ejido para decir que "se ha certificado el descenso matemática, pero no teníamos ninguna esperanza. Las últimas opciones se esfumaron el otro día en Yecla y ya antes del partido estábamos descendidos. Lo mismo que le pasó al Lorca el día nuestro allí, pero ellos tuvieron la entereza para sacar el partido. Nosotros lo hemos intentado de todas las maneras, poco se puede reprochar en actitud, pero hemos vuelto a caer. Jugar como nunca y perder como siempre. No sé qué más nos puede pasar porque el penalti es penalti, pero no es expulsión con el reglamento nuevo. Encima es que Miguel Cera se va a tirar otro partido sin jugar. No quiero hablar del árbitro, pero es que es una jugada determinante y el reglamento es muy claro. Le van a leer la cartilla al árbitro, pero ¿de qué me sirve? Le va a caer el triple castigo. Eso ha hecho que jugáramos con diez mucho tiempo". Acerca de la actuación arbitral también añadió Pouso que "es que los dos goles anulados eran legales. No hemos tenido ni pizca de fortuna en estos partidos. Hemos perdido seis partidos seguidos, que no me ha pasado en mi vida".

Acerca del enfado y las protestas de la afición ha dicho que "todo lo que nos digan nos lo hemos ganado, no podemos hacer otra cosa que agachar las orejas. Encima han tenido la desgracia de pagar un carnet para no poder entrar. Hay que permitir a la gente que se exprese. La gente está jodida y esto lo teníamos que tener claro. Hemos hecho una castaña de temporada y nos ha castigado Dios con otro descenso. Hay que pensar en hacer un nuevo proyecto, contar con más gente de Huelva y con gente de la cantera, pero esto que nos pasa a nosotros le ha pasado a muchos equipos que están en Primera. La afición no va a abandonar el club". Quiso añadir que "no va a ser un camino de rosas, ni vamos a ganar todos los domingos 6-0, pero creo que el Recre va a volver al lugar que se merece".

Sobre los actos concretos de protesta de la hinchada ha comentado que "va a ser un aprendizaje" y les recomienda a los jugadores "ser maduros, no hacer ningún gesto. Tenemos que intentar centrarnos en el partido y sacarlo adelante. No va a servir para que nos perdonen, pero es lo que tenemos que hacer como profesionales. Es una cabronada. Que no se piensen que no sufrimos, pero es que hemos hecho una castaña".

De su continuidad en el banquillo albiazul ha dicho que "no tengo contrato. Yo le debo algo al Recre, pero si salgo ahora para postularme como entrenador... Yo me planteo estar el 31 de julio en la cola del INEM".