Pontes: "El Recre es un equipo parecido al UCAM"

El técnico del Jumilla, Leonel Pontes, atendió a los medios antes de que el cuadro murciano emprendiera rumbo a Huelva. El preparador luso indicó que "quizás afrontamos el viaje más largo de la temporada, pero el grupo está muy bien, concentrado y con muchas ganas de jugar. Hicimos un buen partido ante el UCAM y por eso vamos con buenas sensaciones y con ganas de ponerle muchas dificultades al Recreativo e intentar ganar el encuentro".

Pontes no quiso dar pistas sobre la alineación que el combinado jumillano presentará en el Nuevo Colombino, aunque el míster portugués no descartó repetir el once que tumbó al UCAM en la pasada jornada: "Puede haber algunos cambios o no. Tengo dudas en dos o tres jugadores, pero los equipos cuando ganan no suelen moverse. Los futbolistas deben ser premiados por lo que hicieron así que también es posible que repita la alineación".

Por último, Pontes colocó al Recreativo en un nivel similar al del UCAM y aseguró que para sacar algo positivo en su visita a Huelva tendrán que dar su máximo nivel: "Es un equipo con buenos jugadores y que tiene calidad colectiva. Es parecido al UCAM Murcia, así que tenemos que hacer un partido similar y estar preparados. Le queremos dar continuidad a lo que hicimos el pasado domingo".