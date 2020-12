Ponce: "Mi debut es un sueño cumplido"

El del sábado fue un partido histórico para el Decano, pero también se quedará en la memoria del canterano Antonio Ponce, que debutó en Liga con el primer equipo. El bollullero ha señalado que "es un sueño cumplido. Estoy muy contento, doy lo máximo en el día a día y el trabajo ha dado sus frutos y he podido debutar". No ha sido un arranque de temporada fácil para el centrocampista que ha admitido que "he tenido problemas con las lesiones, he tenido que quedarme algunos días en casa, pero he ido trabajando hasta poder dar el cien por cien y debutar en Liga".

El onubense considera que el equipo se encuentra "bastante concentrado y con los pies en la tierra" y que va a ir a San Fernando "con la intención de traernos los tres puntos. Tenemos que ir allí a hacer nuestro partido. No tenemos que tenerle miedo a nadie".

Sobre los encuentros que tiene que jugar el Recreativo en esta semana ha dicho que "es algo a lo que no estamos acostumbrados, pero el míster nos ha dicho que va a contar con todos. Ya en el encuentro del otro día a los diez minutos de la segunda parte estaban todos los cambios hechos".