El Pleno aprueba la venta al grupo de Mendoza

El Pleno ratifica la adjudicación de la venta del 90% de las acciones del Recreativo de Huelva a Zephir Homes, grupo liderado por el expresidente albiazul Paco Mendoza. La sesión extraordinaria celebrada en el Ayuntamiento da así luz verde a que el Decano pase a manos privadas en los próximos días. La ratificación del traspaso de las acciones al grupo de Mendoza ha salido adelante con los votos favorables de PSOE, PP, IU, Ciudadanos, Enrique Figueroa y Mesa de la Ría, con la abstención del no adscrito Ruperto Gallardo y el voto en contra de Participa Huelva.

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha destacado que "aquí termina el procedimiento administrativo. No está vendido, se propone. Si sale adelante el grupo adjudicatario tendrá todo el apoyo sentimental y material que podamos". Ha lamentado el duro debate abierto como consecuencia del contrato de gestión de Eurosamop desvelado por Huelva Información. "Me da mucha pena que en momentos cruciales para el Recre y para Huelva se enfangue y desvirtúe el debate, aunque sirva para que se quiten las caretas muchos. Hay intervenciones que destilan odio", ha señalado. Junto a ello, ha agradecido "la línea de apoyo de trabajo y respaldo para solucionar los problemas del Recreativo del grupo Popular, mientras otros no se han ofrecido ni han llamado como el señor Gavilán que no puede hacerlo porque no tiene ninguna idea que aportar".

El respaldo del PP a la moción garantizaba su aprobación. Su portavoz, Manuel Remesal, ha destacado que “lo más oportuno es la venta del club y más cuando a pleno viene la propuesta de la Mesa de la Contratación. Visto lo visto, aquel pliego criticado ha permitido que llegue una oferta que cumple el pliego liderada por gente de Huelva que sabe a lo que viene porque conoce perfectamente el club”. El portavoz del Grupo Municipal socialista, Pepe Fernández, se ha mostrado duro con el rechazo de Participa Huelva. Fernández ha cuestionado que “hay señores a los que no les parece bien que hoy sea un día importante y prefieren su particular hoja política. Me sorprende que Amador hable de problemas de legalidad me sorprende porque quien hay judicializado el Recreativo es él al llevar a los tribunales los pasos dados para obstaculizar la solución del Recreativo”.

Mesa de la Ría apoya la venta de las acciones, aunque se ha mostrado crítico con el Equipo de Gobierno y en base a la información publicada por Huelva Información acerca del contrato de gestión del Decano. Su portavoz, Rafael Gavilán, ha cuestionado que “nos han ocultado información” y denunciado el coste que implica el contrato de gestión del Recreativo. El grupo municipal de Izquierda Unida ha formado frente común con Mesa de la Ría. Su portavoz Pedro Jiménez ha denunciado que “aquí vino una persona a aprovecharse de la situación del Recreativo que nos ha costado mucho dinero a todos”. Jiménez apoya la venta porque “es una oportunidad porque viene un empresario de Hueva y que conoce el club”.

Los únicos votos discordantes fueron los del concejal no adscrito, Ruperto Gallardo, y Participa Huelva. Gallardo optó por la abstención “por coherencia ya que no voté a favor del pliego y no puedo hacerlo ahora”. Participa Huelva ha rechazado la adjudicación alegando el coste y denunciando supuestas ilegalidades.

El Consistorio da así el último paso previo al traspaso de la propiedad albiazul. Zephir Homes tiene ocho días naturales por delante para firmar ante notario la compra del 90% de las acciones.