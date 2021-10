Peter, lento pero seguro en su recuperación

El Recreativo de Huelva ha vuelto hoy miércoles a los entrenamientos con buenas noticias para Alberto Gallego, ya que Peter se ejercitó con el grupo, aunque hizo parte de la sesión al margen. El resto de la plantilla está a disposición del técnico para el encuentro del sábado ante el Sevilla C.

El nigeriano, de 23 años de edad, no entró en la convocatoria en los dos últimos encuentros (Conil y Gerena) y podría regresar esta semana, aunque no parece probable su titularidad, ya que aún no está al cien por cien, y además el equipo está respondiendo.

Por otro lado, el Decano sigue llevando a cabo los trabajos de mejora en el césped del Nuevo Colombino para que pronto luzca en óptimas condiciones.