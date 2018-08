Penúltimo escollo superado

El Recre supera el penúltimo escollo para competir una temporada más con normalidad. La entidad albiazul resolvió ayer la deuda pendiente con la AFE correspondiente a las deudas no vencidas a 30 de junio que ascendían a unos 180.000 euros (incluidas en esas cantidades las reclamaciones de la cantera). Además, mantiene abiertas negociaciones para alcanzar un acuerdo con la Andaluza que permita resolver de una forma definitiva la deuda que arrastra la entidad con el organismo territorial, por la que debía abonar 250.000 euros antes del inicio de la competición.

Ambos pagos estaban cubiertos en el pliego de condiciones de la venta de la entidad. Formaban parte de las obligaciones del comprador a la firma de las escrituras. Sin embargo, el retraso en la resolución del proceso planteó una dificultad no prevista. La entidad recurrió para resolverla a recursos propios, según reconocieron fuentes del propio Recreativo. En caso de formalizarse la venta en los próximos días le corresponderá al adjudicatario retornar esas cantidades a las economía de la entidad en cumplimiento de las obligaciones derivadas del pliego.

El abono a la AFE se hizo con los recursos propios de la entidad recreativista

El Recre tiene hasta el viernes a las 15:00 como fecha límite para resolver la deuda con la Federación Andaluza. De no hacerlo no podrá inscribir jugadores ni técnicos, por lo que no comenzará la competición. Es un escenario que no se contempla en el Nuevo Colombino, donde sus responsables garantizan que habrá acuerdo en tiempo y forma. El objetivo del Decano es no agotar el plazo y que dicho compromiso pueda ser una realidad durante el día de hoy. El Recre no quiere apurar los tiempos para verse mañana con las inscripciones pendientes a contrarreloj. Como el Recre hay varios clubes más que a día de hoy no aparecen en el sistema informático de la Federación Andaluza con las fichas correspondientes. Es una práctica habitual en la mayor parte de las entidades que apuran hasta última hora para esperar movimientos finales en el mercado.

El pago a la AFE se produjo el martes por la noche y se completó ayer a primera hora. El propio Manolo Zambrano lo confirmó durante la ofrenda floral a la Virgen de la Cinta. En cuanto a las negociaciones, se sucedieron durante toda la jornada con diferentes planteamientos y hoy se retomarán de nuevo con el objetivo de lograr un acuerdo definitivo.

Una vez resueltos los dos escollos se espera que en las próximas horas comiencen a inscribirse con los jugadores albiazules que configurarán la plantilla recreativista para la temporada que comienza el domingo a las 19:30 contra el Don Benito en el Nuevo Colombino.