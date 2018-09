Pendientes de Carlos Martínez

José María Salmerón reconoció en rueda de prensa que mantiene la duda de Carlos Martínez, quien ultima su recuperación después de casi dos semanas en el dique seco. El futbolista se probará hoy por última vez antes del desplazamiento albiazul hasta tierras murcianas. Según reconoció el técnico, "se sumó el jueves al trabajo y hay que esperar hasta el sábado (por hoy) para ver las sensaciones que tiene. Decidiremos en el último entrenamiento".

En caso de no viajar o de comenzar en el banquillo, el preparador tiene la opción de meter de inicio a Víctor Barroso o colocar a Caye Quintana en la banda. Salmerón asume que la opción del isleño le resta un valor en la referencia ofensiva, si bien su perjuicio no es mayor que "tener a Quiles fuera o Carlos Martínez en el dique seco diez días. Nosotros no vamos a esperar a nadie porque los que estén van a hacer el mejor partido posible. Obviamente serán importantes durante la temporada, pero si no los tenemos para esta semana no podemos pararnos en eso".

Carlos Martínez es importante en fases de espesura porque "tiene velocidad y capacidad para meterse entre líneas. Tratamos de que el equipo tenga aspectos suficiente para que sea más rico sin depender de nadie".