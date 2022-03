Pedro Pata: "Será un encuentro totalmente diferente al de la primera vuelta"

Pedro Pata con optimismo el duelo provincial de este domingo (Nuevo Colombino, 17:00) ante el Cartaya. El lateral izquierdo del Decano se centra en lograr un nuevo triunfo y darle una alegría a la afición.

El puntaumbrieño asegura que “el equipo está con la mente puesta en el Cartaya, en hacer un buen partido ante nuestra afición y en volver a sumar de tres en tres”. “Nos tenemos que concentrar en lo que está en nuestra mano, porque lo que haga el Utrera nos puede beneficiar o no; independientemente de ello, tenemos que ganar, porque para conseguir el objetivo dependemos de nosotros mismos y nada más”.

El Decano debe mejorar la imagen ofrecida en Pozoblanco, donde encontró mucha resistencia: “No llegamos a entrar bien en el partido, hubo fases en las que nos costó a nivel de juego y en los duelos no estuvimos tan acertados como habitualmente, no fuimos contundentes. En la segunda parte intentamos bajar el balón y poco más y cuando empatamos no fuimos arriba en busca de la victoria. Sumar un punto siempre es positivo, era una salida complicada y no nos queda otra que ganar aquí” esta jornada.

El lateral añade que “los rivales nos estudian al igual que nosotros a ellos y el Pozoblanco planteó un partido en el que nos costó mucho a nivel de juego, de segundas jugadas sobre todo, y fueron ganadores en gran parte del partido”.

Al Recreativo se le vio muy bien físicamente durante la primera vuelta, pero últimamente da sensación de que no está fresco. “En el aspecto físico, durante la temporada hay picos más altos y picos más bajos. El equipo lucha, trabaja, y tiene que estar concentrado los 90 minutos. Tenemos una plantilla muy amplia y el que no se encuentre en disposición tendrá un compañero que dará el callo”.

La vuelta de Peter tras cumplir su sanción podría afectarle. “El entrenador es el que toma la decisión y siempre lo hace mirando el bien del equipo, lo que decida será lo correcto”, comenta el lateral albiazul.

Sobre el Cartaya, asegura que “se está jugando asegurar la permanencia lo antes posible y no pondrá las cosas fáciles, pero vamos a ir a por los tres puntos desde el minuto 1. Será un encuentro totalmente diferente al de la primera vuelta; la superficie en Cartaya no era la mejor y ellos se han reforzado bien, con cambio de entrenador incluido; plantearán un partido totalmente distinto (al de la ida), pero independientemente de lo que nos encontremos, saldremos a ganar”.

Pedro Pata, que dio las gracias a los aficionados que se desplazaron hasta Pozoblanco, confía en una “gran entrada” en el derbi onubense, que espera que concluya con fiesta albiazul. “Soy muy positivo; lo que está en nuestra mano es ganar; ojalá lo que haga el Utrera nos beneficie y consigamos el ascenso lo antes posible”.

Por último, no cree que una victoria del Utrera (que dejaría al Decano sin opciones de ascender esta jornada) pueda repercutir en el ánimo y la motivación de la plantilla: “El jugador del Recreativo nunca puede salir desmotivado, es inviable, y menos en un derbi y ante su afición”.