Dos 'patatas calientes' para el Decano y la 2ª B

No habrá público en los estadios, por lo menos a corto plazo, ni equipos como el Recreativo de Huelva podrán disputar partidos amistosos hasta que no tengan el visto bueno de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza. La pretemporada en Segunda B sigue dando pequeños pasos (esta semana se ha conocido que la competición arrancará el 18 de octubre y se han definido los grupos), pero todavía quedan dudas por resolver.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa ha asegurado esta semana que no ve posibilidad de que el público vuelva a los estadios de fútbol –y por extensión al de otras actividades deportivas que concentren a un elevado número de personas- a corto plazo. Así lo ha manifestado en una entrevista en el programa Hoy por hoy con Àngels Barceló, en la Cadena Ser. En esas declaraciones considera que aunque el público sí podría mantener la distancia de seguridad en los estadios, en los accesos se darían concentraciones altas de gente y que eso generaría la posibilidad de que se provocasen rebrotes de Covid-19 (coronavirus). Illa ha respondido a una pregunta en la que no se especificaban las categorías, pero lo ha hecho en términos genéricos, dando a entender que se refería a todos los niveles.

El ministro de Sanidad considera que los aficionados todavía no pueden volver a los estadios, al menos en el inminente inicio del campeonato 2020-21, que en el caso de la Segunda B (con la participación del Recreativo de Huelva) y Tercera (San Roque y La Palma), está previsto para el fin de semana del 17-18 de octubre.

“No es prudente tener concentraciones altas de gente”, ha afirmado Salvador Illa. “Dentro del estadio sí se podría mantener distancia pero lo preocupante son los accesos. No se dan las circunstancias para permitirlo”.

De mantenerse ese criterio, el cierre al público supondría un durísimo golpe a la economía de los clubes no profesionales, que no cuentan con ingresos millonarios por televisión y para los que la venta de entradas y abonos puede suponer un 60% de sus presupuestos.

Por otro lado está el tema de los encuentros de preparación, algo a lo que el técnico del Decano, Claudio Barragán, le da una gran importancia, como declaró esta semana en rueda de prensa. “Todavía no tenemos partidos amistosos y nos hace muchísima falta, como el comer. La pretemporada se puede manejar de una manera diferente. Vas corrigiendo más cosas a nivel táctico que en los entrenamientos y ves cómo se desenvuelven los futbolistas a la hora de competir”.

Las limitaciones impuestas por la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Fútbol, que permite a los equipos entrenarse bajo unas estrictas medidas anti Covid-19 pero no disputar amistosos, es un contratiempo para los equipos andaluces como el Recreativo de Huelva, ya que otras autonomías son más permisivas en este sentido.

Entre los equipos más perjudicados está la Balona, que ha tenido que cancelar los dos amistosos que tenía programados. El primero, ante el Espanyol (descendido a Segunda A), pero LaLiga no concedió permiso a los catalanes para medirse a un rival que no pertenezca al fútbol profesional. El viernes debía medirse al Córdoba, pero tuvo que ser suspendido ya que no están autorizados aún los amistosos en Andalucía.