Pablo Gallardo quiere demostrar el domingo que "esta es nuestra casa"

El central del Recreativo Pablo Gallardo tiene sensaciones "positivas" por la victoria del debut liguero del pasado domingo. Para el sevillano "fue un partido complicado porque sabíamos que era un rival que va a ser importante en la categoría. Los tres puntos eran difíciles de conseguir, en un campo dificultoso en cuanto a dimensiones y superficies, en esta categoría es complicado remontar cuando te pones por detrás pero el equipo supo reponerse de un golpe que no esperábamos por un desajuste atrás". Desde entonces tiene la mirada puesta en Ceuta, "salimos de allí contentos y pensando en el Ceuta que ya lo estamos analizando. Tenemos ganas de jugar en nuestro campo y con nuestra afición, el objetivo es conseguir los seis puntos en los dos primeros partidos para empezar en lo alto de la lista".

Con respecto al golpe que recibió su compañero Ismael Barragán y la polémica que supuso, "soy claro, conozco a Rubén y sé que va fuerte en el campo pero es una acción antideportiva porque fue a golpearle. Me resulta extraño que el árbitro no lo viera porque además de verse, se escuchó". El futbolista asegura que "no tenemos miedo a esto porque sabemos que se va a dar. El fútbol es un deporte de contacto, está en cada jugador la forma de afrontar estas acciones, se puede ir con ánimo de hacer daño o de luchar el balón. Yo estaba al lado de esa jugada y pienso que fue a hacerle daño a Ismael".

"Vamos a tener muchos partidos de este tipo en esta categoría" comentó. Definió a sus compañeros como "un equipo físicamente fuerte, tenemos talla y no nos encogemos. En la mayoría de las jugadas divididas salimos vencedores, algo clave para ganar estos partidos que son los que nos harán estar arriba, porque en casa te tienes que hacer fuerte pero todos los puntos que saques en este tipo de campos van a ser muy importantes". El partido no fue fácil de ganar pero para el albiazul "estas victorias se disfrutan mucho, porque se te pone el partido complicado, es un rival de los que van a estar arriba, la afición lo disfruta y el éxtasis que vivimos de meter en el último minuto da moralmente mucha confianza. Empezar ganando fuera de casa es muy importante, siempre y cuando lo hagas bien aquí en tu campo".

Sobre la respuesta del recreativismo dijo que "el equipo tiene ganas de agradar y devolver el apoyo que se da desde la grada. No hay color en jugar con las gradas vacías o con miles de personas apoyándote constantemente. Es algo que tenemos que convertir a nuestro favor, que no sea una presión negativa". Además explicó que "el que venga al Recreativo de Huelva y no sea consciente de que la afición va a estar ahí animando y exigiendo quizá no está preparado para aguantar eso, pero veo a la plantilla y no nos pone nerviosos, todo lo contrario, queremos que estén ahí y nos apoyen. En los dos años que llevo en esta categoría es la primera vez que vivo un partido con tanto ímpetu desde las gradas, firmo todos los partidos así".

En la Liga es pronto para hablar de la necesidad de ganar pero "todos los equipos quieren ganar. Los que vengan al colombino van a querer ganar, pero somos nosotros los que tenemos que hacer que eso no ocurra y demostrar que esta es nuestra casa". El central sevillano ya formó parte del Decano hace varias temporadas, cuando militaba en Segunda División y confesó que "he vuelto a Huelva porque quería estar aquí, me encanta el club y parte de él es jugar en este estadio que para mí tiene algo especial. Tengo muchas ganas del debut en el Colombino y ojalá que sea con victoria".