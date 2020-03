El Recreativo se debate entre la tragedia y el realismo. Atrás quedaron los fuegos de artificios, las tardes de ilusión a la orilla de La Ría y el dolor de cuello de tanto mirar hacia arriba en la clasificación. El Decano ahora está muy lejos de lo que pretendía ser en verano y tras caer en La Línea vuelve a sentir el calor de las llamas que salen del infierno del descenso, esa es la verdad, no hay más.

Eso es lo que se ha ganado después de 27 jornadas, por lo que tendrá que jugar once partidos a pecho descubierto, con la presión inesperada de evitar un drama. Una vez que acabe la temporada habrá tiempo para analizar con detenimiento qué falló, pero el presente manda y el presente obliga a una nueva conjura. Nada le puede pedir el Decano a su gente, a la de verdad, a esa que veterana que ya le acompañaba hace más de dos décadas a San Pedro de Alcántara, Macael o Estepona; o a la que ahora es capaz de poblar las gradas del Municipal de La Línea o beberse la carretera de Huelva a Yecla. Ese es el verdadero patrimonio del club y ese amor no lo van a romper ni un puñado de euros ni una secuencia de trágicos resultados.

Desde que el Recreativo encadenó nueve partidos sin ganar desde octubre a diciembre el láser de un francotirador apostado en la visera del Nuevo Colombino había estado marcando la frente de Alberto Monteagudo. El técnico manchego fue, como es habitual en el mundo del fútbol, la víctima perfecta de la situación, pero no era el único responsable de la irregular trayectoria albiazul. El botón de muestra está en los tres encuentros que el Recreativo ha disputado con Claudio Barragán en el banquillo. El valenciano tardó poco en diagnosticar los males del Decano, pero muchos de ellos se han seguido repitiendo en los últimos 270 minutos, por lo que habrá que exigir también la respuesta de un plantel conformado para pelear por lo máximo en la categoría.

La plantilla ha demostrado en las grandes citas, especialmente ante el Cartagena o en los encuentros de Copa, que tiene capacidad. Hoy es un día de esos. El Recre tendrá que estar muy bien si quiere puntuar esta tarde porque en frente tendrá al Marbella, líder de la categoría, un equipo rocoso, con una capacidad sorprendente de elevar el ritmo del partido nada más comenzar y con la calma suficiente para empatar siempre que no puede ganar. Todo ello aderezado con la llegada en el pasado mercado invernal de Esteban Granero en un salto sin paracaídas desde Primera a Segunda División B por razones que nada tienen que ver con lo deportivo porque todavía habría que esperar para cantarle la del pirata cojo que entonaba Sabina.

El Recre, en esta ocasión, no tiene mucho que lamentar. Claudio Barragán ha podido contar con casi todos los integrantes de la plantilla durante la semana, con la conocida excepción de Alberto Martín, que sigue recuperándose de la lesión muscular que sufrió en Don Benito. Se puede esperar el regreso de Kleandro a la lista de convocados, aunque el míster se mostró hermético en la rueda de prensa previa al choque y no dio ninguna pista sobre el once inicial.

El preparador albiazul salió moderadamente satisfecho del trabajo de sus hombres en La Línea, por lo que no se esperan demasiados cambios en el once. El que más opciones tiene de entrar desde el inicio es José Carlos, tomando cuerpo la idea de que el onubense se ponga a los mandos en la sala de máquina ayudado por Quique Rivero, lo que permitiría al Decano un mayor juego posicional.

Será complicado hacerle daño al Marbella. De hecho, Cubillo debutó en la jornada 19 de la pasada campaña. En el pasado ejercicio solo perdió su primer partido ante el Jumilla (0-3) y el de la jornada 36 ante el Cartagena (2-0). En esta temporada los costasoleños solo han perdido un encuentro, el de la jornada 14 ante el Badajoz (1-0). En total, tres derrotas en 47 partidos. El Marbella, además, no estará solo en el Nuevo Colombino. Cuatro autobuses –unos 200 aficionados– se desplazarán a Huelva para disfrutar de uno de los mejores momentos de la historia del club malacitano. Los visitantes están atravesando un momento histórico, pero al Recre también le va media vida en el partido. El Decano no está en una situación crítica, pero la derrota lo dejaría caminando por el precipicio y, puestos a elegir, es mejor no acercarse al abismo.