Objetivo 9.000 abonados

El líder en la clasificación aspira a serlo también en las gradas. Así lo fue la campaña pasada, cuando el respaldo masivo de aficionados al Recre no encontró la respuesta merecida sobre el césped. Esta temporada el Decano manda de inicio en la competición y aprieta para hacerlo también en el graderío. Sus dos victorias consecutivas han animado a muchos indecisos, que se han animado a acudir al Nuevo Colombino para no perderse los encuentros de liga del conjunto albiazul.

Al cierre de la jornada de ayer ya habían pasado por las taquillas del Nuevo Colombino 8.27 seguidores. El objetivo es muy claro: 9.000 frente al Cartagena. Es el mínimo que se marca la entidad. Parece una cifra al alcance de la afición albiazul. Las buenas sensaciones que muestra el equipo son el mejor reclamo para que los aficionados acudan a retirar sus carnés durante esta semana. El objetivo siguiente es alcanzar al Murcia, que sin cifras oficiales reconoce que ronda los 9.500 abonados. Superar la barrera convertiría al Recre en el líder en afición de todo el grupo IV y sólo superado por los casi 13.000 socios que tiene el Castellón.

Sólo el Real Murcia, con unos 9.500, supera a los albiazules en respaldo en el grupo IVLa campaña sigue abierta en los horarios habituales en el Nuevo Colombino

La referencia más inmediata en Huelva está a tiro de piedra. La pasada campaña el Decano llegó a tener algo más de 10.000 abonados. Sin embargo, al final del campeonato hubo más de un millar que no cumplió con su compromiso de pago. De este modo, la respuesta real quedó fijada en esos 9.000 que aspira a superar antes del domingo. No es una cifra lejana. Durante la semana pasada y sin partido en Huelva no cesó el goteo constante en las taquillas. Desde el día de ayer con el impulso de los dos triunfos se experimentó un repunte en la asistencia de aficionados al estadio Nuevo Colombino.

Los registros suponen un reto mayúsculo dado la inestabilidad experimentada en verano con el proceso de venta abierto e incluso los problemas que generó el lanzamiento de la campaña. La afición recreativista está muy por encima de todas las dificultades, como ha demostrado de sobra en los últimos años.

La campaña sigue abierta. Aunque la liga avanza hacia su tercera jornada de competición, todos los aficionados que deseen renovar sus carnés o darse de alta pueden hacerlo en los horarios fijados para ello desde finales de julio. Las taquillas permanecerán abiertas de lunes a viernes entre las 10:00 y 14:00 y en horario de tarde de 17:00 a 20:00.

La Federación de Peñas albiazul aprovechó la euforia del liderato para mandar un claro mensaje a los aficionados tras terminar el partido del Nuevo Vivero. "Vamos a por los 10.000 socios del Recreativo", señaló el domingo el colectivo que preside José Antonio Cabrera. "No lo dudes que merece la pena ser socio del Decano. Entre todos vamos a lograr un Recre eterno", añadía el mensaje. Las peñas defienden que "cuántos más seamos y más unidos estemos más grande será nuestro Recre. Abónate esta semana".

La afición está ilusionada dentro de la contención que impone la experiencia. Casi medio millar de aficionados viajó hasta Badajoz para asistir en directo al triunfo. Los indecisos tienen argumentos para tomar una decisión.