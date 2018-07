Núñez no seguirá en el Recre, al menos como futbolista. El director deportivo de la entidad albiazul, Óscar Carazo, le ha comunicado esta tarde que no entra en sus planes deportivos y que por lo tanto no renovará de cara a la próxima campaña. De esta forma se pone fin a cuatro años de entrega como albiazul y a una dilatada carrera futbolística. El capitán albiazul cuelga las botas pese a que su intención era jugar una última campaña como recreativista.

El Recre le ha ofrecido integrarse en la estructura del club, a lo que el jugador deberá responder en los próximos días. El Decano tiene previsto hacerlo oficial en breve.