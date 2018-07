Núñez espera "sin prisas" la llamada del Recreativo

La continuidad de Antonio Núñez es uno de los temas pendientes que tienen que resolver la dirección deportiva y el nuevo entrenador del Recreativo, José María Salmerón. El extremo madrileño, de 39 años de edad, es uno de los jugadores más queridos por la afición por su entrega y compromiso con el club y su renovación sería vista con buenos ojos por parte de la parroquia albiazul. "Ahora mismo estoy tranquilo, a la espera de que haya noticias en el Recre y me comuniquen su decisión. Entiendo que el club necesite su tiempo", aseguró anoche Núñez.

"Hablé con el club antes de marcharme de vacaciones y ahí las cosas quedaron más o menos claras (en el sentido de que se apalabró su continuidad), pero luego ha estado todo el proceso de venta de por medio, la contratación del entrenador... y todavía no nos hemos puesto en contacto", añade. El madrileño destaca que "no me marco plazos, estoy tranquilo y a la espera", aunque es consciente de que la decisión tiene que ser en muy corto plazo, ya que el domingo como muy tarde tiene que saber si el lunes inicia el trabajo de pretemporada con la plantilla.

Insiste en que "ganas e ilusión no me faltan, ya comenté cuando acabó la temporada que me sentía con fuerzas" para jugar un año más, y tiene claro que si no renueva, colgará las botas y no fichará por ningún otro equipo pese a las ofertas que pueda tener: "Siempre dije que me retiraría en el Recre, y sigo pensando lo mismo".

Antonio Núñez ha jugado las cuatro últimas temporadas en el conjunto albiazul, siendo testigo directo de los acontecimientos vividos por el Recre: "Han sido años muy complicados, y lo siguen siendo porque la situación es difícil, pero se ha trabajado mucho para que el club salga adelante, para que pueda sobrevivir; todavía queda muchísimo trabajo por hacer, porque la situación económica es complicada", pese a lo cual sigue apostando por el Decano.

Antonio Núñez Tena jugó su primera temporada en Huelva en Segunda División (la 2014-15), disputando 39 partidos y anotando 5 goles. Las tres siguientes el equipo militó en Segunda B; en la primera jugó 35 encuentros y volvió a conseguir 5 goles; en la segunda sus registros fueron de 36 y 3), y en la pasada jugó 26 partidos y marcó un gol, para un total de 9.490 minutos vistiendo la elástica albiazul.